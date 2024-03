El Deportivo, quince jugadores y un fichaje

Ver a Iano Simao sobre el césped de Riazor en los últimos minutos ante el Sabadell fue una auténtica novedad. El lateral de Guinea Bissau está, a ojos de Idiakez, en un proceso de adaptación a la categoría que le alejaba de ser parte de la guardia pretoriana del técnico vasco. Sobre un grupo de quince jugadores ha obrado la remontada y pivota todo el plan de partido y las apuestas de banquillo del máximo responsable técnico en los dos meses en los que no conoce la derrota y se ha aupado al liderato. La baja de David Mella ante el Rayo Majadahonda por un doble compromiso internacional con la sub 19 de España y el hecho de que Lucas Pérez, Yeremay y Ximo estén apercibidos le empujan a buscar soluciones y a rebuscar una amplia plantilla de 24 futbolistas, el tope que permite la Primera RFEF.

Idiakez es un entrenador de costumbres y cuida el higiene de su vestuario, con lo que Davo será el sustituto de David Mella en el duelo del próximo fin de semana en tierras madrileñas. Volverá, de esta manera, al once titular un futbolista de confianza y fetiche para el técnico, al que mantuvo hasta en los peores momentos, el que hizo los dos goles que imposibilitaron que fuese despedido (Barcelona Atlètic y Arenteiro). Esas acciones decisivas para él y para su entrenador se produjeron con el ex del Ibiza jugando en punta al lado de Lucas Pérez. El regreso de Iván Barbero y la irrupción de Raúl Alcaina le han devuelto a la banda derecha, donde estuvo al principio de esta liga, donde es menos decisivo y donde desesperó a Riazor en los últimos minutos ante el Sabadell con repetidos errores que vedaron el camino del posible 2-1 de los coruñeses en el descuento.

Salvo que las bajas en defensa se lo impidiesen, el técnico se ha agarrado en este tiempo, en la racha de siete victorias y dos empates, a un núcleo duro de quince futbolistas (once tipo y cuatro recambios habituales) y en más de una ocasión no ha agotado las cinco sustituciones, a pesar de que el marcador reflejase ya una goleada. Tras el relevo de Barbero por Davo después de su roja ante el Fuenlabrada, han sido el asturiano, Hugo Rama, Jaime Sánchez y el propio Raúl Alcaina los futbolistas recurrentes en los cambios de Idiakez. El futbolista cedido por el KAS Eupen para dar descanso a Mella, el ex de Lugo u Oviedo para suplir a Yeremay o a Villares, el delantero para dar relevo a Barbero o para jugar con dos puntas como ante el Sabadell, y el central para jugar de falso lateral y ajustar la salida de la pelota desde atrás con tres defensas. Ha habido leves variaciones en este patrón, pero se repite el plan casi calcado una semana tras otra. Ahora el entrenador vasco deberá darle vueltas a un nuevo plan de inicio y a nombres diferentes para salir desde el banquillo.

Uno de los cuatro fichajes (tres más la promoción de Iano) es Luis Quintero, quien llegó para reforzar la banda derecha tras la pérdida de confianza del entrenador en Berto Cayarga. Es una de las opciones también para suplir a Mella, pero su ostracismo de las últimas semanas le complica el relevo. El hispanocolombiano ha jugado ocho minutos en dos partidos que acabaron 4-1 y 0-5 y no ha pisado el terreno de juego en el último mes. La tercera de las contrataciones, Eric Puerto, no ha debutado, aunque en su contra ha jugado el afianzamiento y el paso adelante dado por Germán Parreño. La cuarta cara nueva es el propio Iano, quien hasta el domingo había disfrutado de siete minutos en el duelo ante el Fuenlabrada.

Valcarce y Salva Sevilla

Además de Berto Cayarga, hay otros dos futbolistas que llegaron para ser importantes, que sus perfiles se ajustan a lo que demandan los cambios en las segundas partes, pero que han perdido peso en los planes de Idiakez. Son Pablo Valcarce y Salva Sevilla. El mediapunta no juega desde el 10 de diciembre ante el Sestao y el Deportivo ya intentó sin éxito el pasado mercado de invierno que se marchase para aligerar la plantilla y la carga salarial. No pudo conseguir su objetivo con una importante vinculación que se extiende hasta 2025. El andaluz, que ha estado lesionado un par de semanas, fue uno de los damnificados en la vuelta a los orígenes de Idiakez ante la Ponferradina y desde entonces es suplente y solo tuvo 16 minutos ante la SD Logroñés. No a todos, pero Idiakez necesita ir más allá de sus 15 jugadores de confianza para coger un segundo aire camino del ascenso a Segunda.