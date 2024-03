Henar: “Quiero jugar en el Dépor la Liga F”

Henar Muiña (Gijón, 1999) se ha convertido en una de las figuras indiscutibles del Deportivo. Asentada en el centro del campo, nos recibe descalza, como acostumbra a terminar los entrenamientos, después de una semana que ha empezado de forma distinta tras la dura derrota ante el Barça B (6-2). Sin embargo, las blanquiazules, líderes con dos puntos de ventaja sobre el filial culé y tres sobre el Espanyol, no quiere despistes en la recta final. Quedan cinco partidos y el ascenso depende de sí mismas.

¿Qué pasó en Barcelona?

No estuvimos a la altura. Era un partido que debíamos estar a nuestro máximo nivel para poder llevarnos algo. Creo que no estuvimos a la altura y debemos hacer autocrítica. Quizá pecamos un poco de tener demasiadas ganas. Quizá teníamos excesiva energía y no nos sentó bien. Teníamos ganas de ganar al Barça, habíamos trabajado bien, pero creo que no supimos gestionarlo bien.

Con el 3-2 parecía que habñia opciones. ¿Qué sucedió después?

Creo que empezamos bastante bien el partido. Estábamos bien, teníamos buenas sensaciones, pero nos hacen gol la primera vez que nos llegan. En la siguiente que nos llegan a balón parado nos hacen el segundo y ahí fue un poco de bajón. Al borde del descanso conseguimos hacer el 3-1 con un gol que se inventa un poco Millene. En el descanso hablamos y teníamos la confianza de hacerlo mucho mejor, y así fue. Entramos bien, hicimos el segundo y pensé que acabaríamos remontando el partido. Pero otra vez en la siguiente que nos llegan nos hacen gol y así es difícil. Con el 3-2 te ves dentro del partido, pero ellas con su mejor nivel nos hacen seis goles en prácticamente seis llegadas. Se dio un poco su mejor nivel con nuestro peor nivel.

¿Cómo ha sido la vuelta?

El domingo cuando llegamos aquí después de Barcelona fue duro. Está todavía reciente, teníamos mucha ilusión y después del palo fue bastante duro. El martes con la mente en Osasuna. Alguien va a tener que pagar los platos rotos y va a ser Osasuna.

¿La experiencia del año pasado ayuda?

Sí, sin duda, lo que marcó el no conseguir el objetivo creo que fue la regularidad y la estabilidad que sí tenemos este año. Solo hemos perdido dos partidos. El equipo mentalmente está fuerte a pesar de la derrota ante el Barcelona.

Son una estructura parecida a la del año pasado, con pocos cambios de jugadores. ¿Cómo, y valga la redundancia, han cambiado ustedes?

Al final hemos mantenido la estructura, con gente nueva que ha aportado muchas cosas. La estabilidad que le das al proyecto se ve reflejado. Poder jugar dos o incluso tres años juntas te da mucho. Mantener el cuerpo técnico también te da mucho.

"Si te soy sincera es algo que me tiene tranquila. El club seguramente quiera que yo esté aquí y yo también quiero estar aquí. Con calma." Henar, sobre su contrato, que acaba en 2024

Dentro de 15 días, Riazor

Es emocionante, diría. Nos gustaría poder jugar todos los fines de semana en Riazor. Ahora mismo no es posible y tenemos que seguir trabajando para que el fútbol femenino siga creciendo y quizá algún día podamos jugar cada fin de semana en Riazor. A nosotras el apoyo de la gente lo notamos. Nos gusta jugar allí, nos emociona y lo afrontamos con ilusión.

En A Coruña la afición siempre es notoria. ¿Lo notan?

Siempre decimos que somos unas afortunadas. Aquí en A Coruña se vive el fútbol de una forma que no había visto jamás. El club nos da mucha visibilidad, cada vez más, la afición siempre responde. Creo que estamos creciendo a pasos agigantados, pero todavía queda mucho por hacer. Pero la gente nos sigue y nos apoya. Es fundamental.

Acaba contrato en 2024, ¿cómo va la renovación?

Si te soy sincera es algo que me tiene tranquila. El club seguramente quiera que yo esté aquí y yo también quiero estar aquí. Con calma.

¿Ilusiona pensar en la Liga F?

Sí, claro. Desde que llegué aquí lo tenía muy claro. El año que viene quiero jugar en el Dépor Liga F.

Explíqueme lo de ir descalza.

Es muy importante para mí el cuidarme, entrenar bien, alimentarme, descansar… el contacto con la naturaleza es algo que llevo practicando desde esta pretemporada. Me viene bien y me siento bien.

¿Nota el cambio?

Es un cúmulo de cosas. Realizo dietas con nutricionista, me cuido, y no es algo que diga… estoy maravilla. Pero me siento bien y con energía.

¿Cómo es su proceso? ¿Se asesora con personas externas?

Un poco 50-50. Yo tengo mi nutricionista y mi preparador físico fuera y estoy también obviamente en contacto con el preparador y el nutricionista del equipo para complementarnos y llegar al máximo nivel. Desde que llegué aquí empecé con gente fuera y es algo que noto. El fútbol femenino avanza y cuanto mejor preparadas estemos, mejor podremos rendir.

