Lucas Pérez empieza la semana al margen del resto de la plantilla

Lucas Pérez empezó la semana previa a la visita al Cornellà del sábado (16.00 horas) al margen del resto de sus compañeros. El delantero no se ejercitó en la vuelta a los entrenamientos de la plantilla tras la victoria frente al Rayo Majadahonda. Al jugador coruñés se le pudo ver por unos minutos sobre el césped de la ciudad deportiva de Abegondo, pero trabajó en el interior de las instalaciones para recuperarse de las molestias en una rodilla que le hicieron perderse la última jornada.

Lucas no se entrenó ningún día de la semana pasada junto al resto de la plantilla debido a unos problemas físicos. Aunque el problema no reviste gravedad, según indicó Imanol Idiakez, no pudo viajar con el equipo para el partido ante el Rayo Majadahonda y se quedó fuera de la convocatoria.

La vuelta a los entrenamientos de la plantilla ayer en la ciudad deportiva de Abegondo estuvo marcada por la ausencia del delantero coruñés, pero hubo otras bajas. Balenziaga también estuvo al margen en una sesión de recuperación después de la jornada de descanso del domingo.

La plantilla volverá a tener el martes el día libre antes de comenzar a preparar el miércoles la visita al Cornellà. Los jugadores están citados a partir de las 8.30 de la mañana en las instalaciones de la ciudad deportiva de Abegondo.

Martín Ochoa, que ya ha empezado a tener presencia en el Fabril después de su lesión, trabajó a las órdenes de Idiakez con la primera plantilla.