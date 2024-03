0-1 | El Langreo seca la racha del Fabril

El Fabril cayó derrotado en Abegondo ante un Langreo que aprovechó una mala primera parte para ponerse por delante y defender la renta que logró Iago Novo tras un error de bulto de Puerto. Aunque los pupilos de Gilsanz reaccionaron en la segunda parte, no llegaron a inquietar de verdad a su rival más allá de un gol anulado a Mati.

El filial blanquiazul no supo aprovechar la oportunidad que se le presentó para asaltar la zona de promoción de ascenso ante la visita del Langreo. Una victoria permitiría a los de Gilsanz decir adiós al fantasma del descenso, que tanto tiempo les ha acompañado a lo largo del curso y parece que no se despegará hasta el final. Sin embargo, el Fabril no brilló como en otras ocasiones y tuvo un encuentro mucho más espeso desde los primeros minutos. Tardó más de una parte en probar con seriedad al veterano Adrián Torre, cancerbero y capitán visitante, inédito durante casi todo el encuentro. Las primeras ocasiones fueron asturianas. Javi Serra martilleaba la espalda de Álvaro Mardones y por esa zona llegaron dos oportunidades casi consecutivas. Primero Hugo Ríos le sacó al atacante rival un buen disparo y, poco después, fue Pereira quien, bajo palos, evitó el primer gol.

Los locales no pudieron resistir mucho más después de que un error fatal de Puerto desajustase la contienda. El central se la pasó a Pereira sin mirar y a quien encontró fue a Luis Sánchez, atacante rival. El 11 del Langreo encaró a Hugo Ríos y regaló el gol al exblanquiazul Iago Novo, quien anotó el único gol que, a la postre, subiría al marcador.

El filial trató de reaccionar. Primero impulsado por Mati Castillo, que dejó una jugada brillante para empatar. Sin embargo, Lázaro Martínez anuló la acción por una dudosa falta de Kevin en la jugada.

El Fabril mejoró en un segundo tiempo en el que dieron un paso al frente con y sin balón. Se adueñó de la posesión del esférico y acechó con más ahínco la portería visitante. Rubén López, que jugó el sábado en Cornellà, llegó a A Coruña por la noche y volvió a calzarse ayer para cumplir con el Fabril, se unió a Alfaro y Jairo en la sala de máquinas para dotar de mayor sentido a los ataques. Una hora después, Ochoa sustituyó al centrocampista, agotado tras un fin de semana muy intenso. Jairo pasaba así al doble pivote y el Fabril acababa con dos delanteros en busca de un gol que se le resistía. Los de Gilsanz, impulsados por un Mario Nájera que crecía minuto a minuto, no encontraba ese último pase que permitiese un remate realmente peligroso. En realidad, nunca llegó.

Pasaron los minutos sin que el Fabril convirtiese su dominio del balón en ocasiones claras. A excepción de un palo anulado a Kevin por fuera de juego, y un penalti que pidió Ochoa (era fuera del área) y no señaló el colegiado, los coruñeses no lograron inquietar a Torre y se quedaron a cero tras dos victorias. Los pupilos de Gilsanz deberán seguir mirando hacia la zona baja y olvidarse de un soñado play off.