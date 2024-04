A Rubén de la Barrera no le llega su portugués para expresar su enfado: "Estoy jodido"

Tras su inesperado despido de este verano, Rubén de la Barrera se embarcó primero en la aventura de dirigir a la selección de El Salvador y, ya en el mes de diciembre, fichó por el Vizela, de la primera división portuguesa, para intentar salvarlo. No está siendo fácil la experiencia, para la que le reclutó el también coruñés y excéltico Toni Dovale, ya que al equipo le cuesta ganar y encadenar resultado positivos que le saquen del pozo. El técnico coruñés ha puesto todo de su parte, hasta expresándose en una especie de portugués desde el primer día.

Eso sí, cuanto mayor es el enfado ante los reveses más le cuesta expresar su malestar. El pasado fin de semana perdió un punto en el minuto 95 ante el Portimonense cuando ya lo acariciaba en una rocambolesca jugada a balón parado. Le faltó al final de su speech la verdadera traducción de la palabra aislado. Él apostaba por "illado" como calco del gallego, en vez del "isolado" de la lengua lusa. En el resto no se le pudo entender mejor: "Rubén lo que tiene es una energía y una pasión de locos. A Rubén lo que le jode es perder, porque esto es para ganar. Lo que le jode todavía más es que, haciendo las cosas que hacemos, que no ganemos. La definición es esa: jodido. Soy consciente de lo que hacemos, de lo que entrenamos, de lo que sale bien y de lo que no sale tan bien, que impacta de manera importante en los resultados. Y no de manera aislada, sino con bastante más frecuencia de la que nos gustaría: Esa es mi percepción clara".

El Vizela es penúltimo en la tabla, a cinco puntos de la salvación, cuando quedan seis partidos por jugar. Situación delicada.