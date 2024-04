Yohana Gómez: “Ascender sería un sueño”

Yohana Gómez (San Pablo de los Montes, 1994) vive con naturalidad los últimos días de un campeonato que ya llega a su fin. A falta de tres jornadas, el Dépor roza el ascenso con cuatro puntos de ventaja sobre el Espanyol.

¿Cómo les ha sentado el parón?

Nos ha venido bien para renovar energías, volver más frescas de mentalidad que nunca y afrontar lo que queda con muchas fuerzas y confianza. Queda lo mejor, tres finales y la primera es el Athletic B. Vamos a ir a por ellas.

¿Ayuda que esté descendido?

Seguro que ellas van a jugar el partido que tienen que jugar. Querrán mostrarse.

Y el vestuario, ¿cómo está?

Creo que lo hemos afrontado muy bien. Ya estamos concentradas en lo siguiente.

¿Hubo bronca de Irene?

No, no, ella está contenta con nuestro trabajo. Lo único que hace es animarnos y transmitirnos confianza, como toda la temporada.

El último partido de local será en Riazor. ¿Ha sido decisión suya?

A nosotras nos lo transmiten y entiendo que es cosa del club. A nosotras nos hace muchísima ilusión, es un sueño para todas jugar en Riazor.

¿Pero nadie habló con ustedes?

No, es una decisión del club.

Algunos aficionados prefieren Abegondo, donde han ganado casi todo, ¿ustedes qué prefieren?

Nosotras queremos jugar, eso es lo importante, sea donde sea. Y que venga la gente que pueda venir. Sabemos que tanto en Abegondo como en Riazor la afición va a estar volcada con nosotras.

¿Jugaron más nerviosas en Riazor ante el Europa o el Alavés?

Sí creo que hubo algunas precipitaciones, pero el equipo creó y eso es importante. Hicimos muchas ocasiones, aunque no llegamos a materializarlas. Si no hubiésemos creado tanto, sí sería un problema. Las ocasiones están y van a entrar.

¿Qué se siente en Riazor?

Es muy emocionante. Cuando sales del túnel de vestuarios y ves a todas esas personas apoyarte, es espectacular. Nos encanta que la gente se anime a venir a vernos y ojalá podamos regalarles lo que se merecen.

Usted tiene un ascenso con el Tacón, ¿ayuda esa experiencia?

Al final hay que llevarlo con normalidad. Está claro que nos jugamos un ascenso, pero hay que estar tranquilas para saber qué hacer en cada momento. Luego todo llegará.

¿Ha cambiado mucho desde entonces?

Sí, bastante. Ha cambiado la liga también. Aquello había sido una final de play off, ahora es distinto. Pero también te digo que prefiero esta situación que jugar otra promoción. Y luego yo a nivel personal me siento mucho más madura. Era más joven y claro, los años ayudan. Recuerdo aquello como un sueño. Todas queremos conseguir un ascenso a Primera División. Aunque ya logré uno, que fue mágico, hacerlo con el Dépor sería un sueño.

Tienen una rotación continua en la portería. ¿Cuándo les avisa Irene Ferreras de quién juega?

Al final no sabemos cuándo jugaremos. Las dos nos preparamos al máximo para hacerlo. Al final adoptas el rol que toca en cada momento. Si le toca a Lucía genial, y si no a mí, pues perfecto. Es una forma de estar activas siempre que el equipo que nos necesita. También ayuda a comprender y empatizar con otras jugadoras que puedan estar más tiempo en el banquillo o que no jueguen. Te ayuda a entenderlas mejor en el vestuario.

¿Cambia algo en el día a día?

Esto te hace estar enchufada toda la temporada. Sabes que en los entrenamientos tienes que dar lo mejor para estar en el once.

¿Emociona la Liga F?

Es un objetivo muy ambicioso que todas las jugadoras queremos conseguir. Lo vivimos con ambición.

¿Un deseo para el final?

Conseguir el sueño de todos.