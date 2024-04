Bola de partido para el Dépor Abanca

El Deportivo Abanca tendrá esta tarde (18.45 horas) la primera oportunidad de regresar a la máxima categoría del fútbol femenino español. La Liga F espera a las blanquiazules, pero no será sencillo porque dependen de una carambola. Necesitan ganar en la ciudad deportiva de Lezama (Youtube/RCDeportivo) al filial del Athletic y esperar el tropiezo del Espanyol. Solo esa combinación consumaría el ascenso, porque la diferencia a falta de tres jornadas entre los dos equipos es de cuatro puntos. Un empate de las espanyolistas no lo garantizaría. El golaveraje particular está empatado y el general, por ahora, es favorable a las pericas.

El Dépor Abanca jugará ante el Athletic B sabiendo lo que han hecho sus principales rivales, que reciben a un descendido Madrid CFF B. El filial rojiblanco tampoco posee ya opciones de permanencia, pero las blanquiazules ya sufrieron un chasco en la última jornada ante el CE Europa en Riazor y en circunstancias parecidas.

El equipo de Irene Ferreras no fue capaz de pasar del empate contra un rival prácticamente desahuciado y le puso un poco de incertidumbre a un objetivo que sigue teniendo al alcance de la mano.

“Soy consciente de que se puede dar, pero no pensamos en nada que no sea nosotras”, manifestó la entrenadora deportivista sobre la posibilidad de sellar el ascenso esta tarde. “Vamos a ganar. Tenemos argumentos, capacidad, estamos en buen momento a pesar de los resultados. Disfruto mucho del día a día. Llega el tramo final, partidos bonitos e importantes. Nos dedicamos a esto para vivir estas situaciones y lo queremos disfrutar”, añadió.

La puntería contra el Athletic B, que ya puso en apuros a las blanquiazules en Abegondo en el partido de la primera vuelta, deberá ser determinante. Contra el Europa las blanquiazules fallaron un carrusel de oportunidades y jugaron con demasiadas cautelas durante varios tramos del partido. Necesitarán una marcha más contra las rojiblancas.

A pesar de la decepción contra el Europa en un Riazor entregado —repetirán el domingo que viene ante el Cacereño—, Ferreras se muestra optimista y confiada antes de visitar Lezama. “Puede que sea el mejor momento que yo siento al equipo desde que llevo aquí”, manifestó la entrenadora deportivista. “Tenemos claro que haremos todo lo que está en nuestra mano para que esto no se nos escape”, subrayó sobre la posibilidad del ascenso.

La únicas bajas por lesión son las de Ayaka y Carlota. Irene Ferreras dejó fuera por decisión técnica a Lía e incluyó en la convocatoria a las canteranas Elena Vázquez y Lucía Rivas.