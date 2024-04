Lucas acaricia la reaparición con el Dépor

Lucas avanza paso a paso hacia su reaparición el sábado (19.00 horas) contra la Cultural Leonesa después de un mes apartado del equipo debido a unas molestias en la rodilla izquierda. Parece que esta semana será la definitiva después de un par de intentonas para que el delantero recuperase su sitio en el equipo titular. El futbolista coruñés volvió a completar un entrenamiento con normalidad y todo apunta a que estará en condiciones de volver a jugar este fin de semana.

Las sensaciones son buenas después de que se le viera trabajar al mismo ritmo que sus compañeros. Hasta entonces había compaginado los ejercicios individuales con algunas tareas con el grupo, pero sin dar el paso definitivo. Las molestias no terminaban de remitir, especialmente en el momento de golpear el balón.

Ese era su principal obstáculo para reaparecer y que el cuerpo técnico y los servicios médicos prefirieran no correr riesgos con su vuelta. Los problemas han remitido y ayer se le pudo ver en todos los ejercicios planteados por Imanol Idiakez. Estuvo en las tareas de finalización practicando los remates y también durante los partidillos, a pesar de que llevó un peto diferente para evitar entradas por parte de sus compañeros.

Idiakez recuperaría así a su jugador más determinante, pichichi hasta que el pasado fin de semana le superó Barbero, y artífice de buena parte de los goles del equipo. Hasta que esas molestias en la rodilla le apartaron del equipo antes de visitar al Rayo Majadahonda hace aproximadamente un mes, Lucas había participado en más de la mitad de los tantos blanquiazules gracias a nueve dianas y 16 asistencias. Sus números representaban el 53% de los 47 goles marcados por el Deportivo hasta su lesión.

El delantero era de los jugadores de campo con más minutos y se había convertido en pieza clave de la resurrección blanquiazul después de una primera vuelta de campeonato en la que no consiguió marcar ningún gol. El equipo, sin embargo, supo vivir sin él y ha logrado cuatro victorias en las cuatro jornadas en las que no ha podido contar con su capitán. Barbero, Mella y Yeremay fueron decisivos en su ausencia.

El canario no podrá estar contra la Cultural por acumulación de amonestaciones. El recurso presentado por el club para que la que vio en Teruel quedara sin efecto no ha prosperado y Yeremay se perderá el partido del sábado. Lo más probable es que sea Davo quien sustituya al futbolista en la banda izquierda del ataque deportivista este fin de semana.

Villares: “Desde León cambiamos el chip”

La Cultural Leonesa fue el último equipo que consiguió ganar al Deportivo antes de que los blanquiazules iniciaran su racha de imbatibilidad. Ocurrió a mediados de enero, en el último partido de la primera vuelta. Aquel tropiezo dejó a los blanquiazules a diez puntos del liderato y fuera del play off, pero desde entonces no han vuelto a perder. “Fue el último equipo que logró ganarnos y por esa parte puede ser una buena reválida. Desde ese día cambiamos un poco el chip y eso también puede ayudar en este partido de ahora”, afirmó Diego Villares antes de recibir a la Cultural este sábado en Riazor (19.00 horas). Los partidos en el estadio coruñés podrían resultar decisivos para el Dépor. Ganando los cuatro que le quedan aseguraría el ascenso. El centrocampista de Vilalba, sin embargo, prefiere no hacer cuentas sobre los puntos que necesitarían para asegurar la primera plaza. “Prefiero no hacerlas de momento. Pensamos en el partido de este finde y ya pensaremos en las cuentas a su debido tiempo”, aseguró Villares. Riazor volverá a presentar una gran entrada para recibir a la Cultural, posiblemente por encima de los 28.000 espectadores. “Siempre gusta que el estadio esté lleno. Tener todo el apoyo que estamos teniendo por parte de la gente es una maravilla y eso lo notamos mucho”, reconoció el centrocampista blanquiazul.