Yeremay: "Estoy en deuda con el club, estaré aquí hasta 2030"

El Deportivo y Yeremay unen sus caminos hasta 2030. El canario, que llegó con 14 años y ahora tiene 21, había firmado un contrato en verano y lo ha ampliado ahora por las próximas cinco temporadas, además de esta que ya se acerca a su final. El extremo, acompañado de Fernando Soriano, explicó que está "muy feliz de poder estar muchos años aquí".

Renovación sorpresa del equipo blanquiazul, que convocó a última hora una rueda de prensa para anunciar la renovación de su 10. Yeremay va camino de ser el jugador franquicia los próximos años. "Comparado con las anteriores he crecido mucho. Todavía me queda mucho por aprender y mucho que mejorar. Estoy muy contento con la temporada que estoy haciendo. Quedan seis partidos y ojalá pueda hacerlo muy bien y después, si tenemos la suerte, decirte que sí hice una buena temporada", explicó el canario.

Xane Silveira

El canario tiene claro que todo lo que está sucediendo es fruto de su trabajo y nadie le ha regalado nada: "Yo creo que no me han mimado. Todo lo que está pasando ha sido porque me lo he ganado, no porque nadie ha dicho toma y te lo regalamos. He tenido que cambiar muchas cosas en mi vida y también en el fútbol para que todas estas cosas que me están apsando sucedan. Lo que hago, lo hago porque trabajo para esto".

Acompañado de su novia y algunos amigos, en la sala de prensa de Riazor explicó que lo primero que hizo al renovar fue llamar a su "familia" y a sus representantes, quien siempre le apoyaron aunque en alguna ocasión le propusieron buscar salidas ante la falta de oportunidades. Él, sin embargo, estaba decidido a triunfar: "El que toma la decisión soy yo. Cuando no jugaba y cuando no contaba para el equipo me decían que podíamos irnos, pero yo siempre decía que no. Yo no me iba a rendir, y aquí estoy".

Iago López

Fernando Soriano también habló sore una renovación de la que no desveló cifras, aunque será un contrato ascendente en categorías. "Es un esfuerzo por parte de todos. Es una cosa de ir de la mano. De saber que unimos nuestro crecimiento como club a lo profesional y a lo personal con jugadores que sienten el club como lo que más", comentó el director deportivo. A lo que añadió que quieren que "los jugadores referencia estén lo máximo posible con nosotros".

Preguntado por David Mella, Yeremay dije que "ojalá renueve" y Soriano explicó que "cada negociación lleva su proceso" y esa se está cocinando.

El club mostró un vídeo con la renovación en la que el jugador también habló directamente de cómo siente la renovación: "Me quedo con la gente, que es muy cercana y muy buena gente. Todavía estoy en deuda con el club, no he devueltotodo lo que me han dado, por eso quiero seguir aquí y renovar. Estar aquí hasta 2030 y espero vivir cosas muy buenas con todo el deportivismo"