El Dépor Abanca se cita con el ascenso

Tres años después, el Deportivo Abanca tiene al alcance de la mano su regreso a la Primera División. Una victoria este mediodía (12.00 horas, Youtube RCD) ante el Cacereño le garantizaría un ascenso tan deseado como esperado para un club que ha mantenido intacta la apuesta por el proyecto del equipo femenino.

Un triunfo supondría la vuelta a la máxima categoría después un paréntesis de tres temporadas, pero el Dépor Abanca cuenta con comodines. Aventaja en cuatro puntos al Espanyol, su único rival ya por el billete directo a la Liga F, cuando quedan tan solo seis por disputar. Las pericas visitan además al Barcelona B, líder empatado a puntos con las deportivistas y que aspiran a repetir el título conquistado el curso pasado. El Deportivo Abanca se podría permitir incluso un tropiezo, siempre y cuando igualaran, al menos, el resultado de las espanyolistas.

La entrenadora blanquiazul, Irene Ferreras, aseguró que se centrarán en lo suyo, pero son conscientes de que cuentan con varias “balas” en la recámara. De nuevo el principal rival de las deportivistas puede que sean ellas mismas, como les ha ocurrido en las jornadas recientes con todo a favor para haber asegurado el ascenso con mucha antelación.

La tensión no suele ser buena compañera de viaje y al Dépor Abanca no le hizo ningún bien. Dejó escapar una renta de dos goles contra Osasuna en Abegondo en los minutos finales, no consiguió pasar del empate ante un Europa, ya descendido, en Riazor hace dos semanas y le costó mucho ganar al filial del Athletic de Bilbao la jornada pasada con las rojiblancas ya sin opciones matemáticas de salvación.

El contexto no será muy diferente este mediodía contra el Cacereño, que aseguró la permanencia hace siete días y llega al estadio de Riazor sin más aliciente que aguarle la fiesta a un rival que la temporada pasada le apeó del play off de ascenso y disfrutar quizá del ambiente que se vivirá en la grada.

El estadio será de nuevo el escenario elegido para una cita con muchos alicientes. Lo más probable es que se consiga superar el récord de asistencia histórico del Dépor Abanca en Riazor, correspondiente a la eliminatoria de Copa de la Reina contra el Valencia en 2020 y que ya se estuvo a punto de rebasar ante el Europa hace dos semanas.

Irene Ferreras no podrá contar con Ana de Teresa (ADT), que padece un problema muscular. Tampoco estará Clara, por lo que tendrá que reformar la banda izquierda. Podría jugar Marta Charle como ya ocurriera ante el Athletic B o bien ser la canterana Lucía Rivas la que ocupe ese costado zurdo del ataque. En el resto del equipo hay menos dudas, salvo quizá la titularidad de Lucía Martínez o Eva Dios.

Será el día señalado para este nuevo Dépor Abanca de Irene Ferreras. Buscará tomar el testigo de aquel conjunto dirigido por Manu Sánchez que enamoró en su estreno en Primera de la mano de jugadoras ahora mundialistas y abrir una nueva etapa de crecimiento.