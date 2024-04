Lucas Pérez regresó tras cuatro semanas apartado por lesión y lo hizo con un partido increíble. “Vengo con muchas ganas, con la ilusión del primer día. Vengo por un objetivo claro, ayudar al equipo de mi ciudad”, remarcó el atacante, que reconoció que llegó agotado a los minutos finales.

En el día de las peñas, Riazor vibró como en las grandes noches, como aquellas de máximo nivel. “Salí al campo y se me pusieron los pelos de punta. Es maravilloso. El Deportivo es esto, la gente ha estado en las buenas y en las noches de ahora que nos toca tragar para devolver al club a donde se merece, que es el fútbol profesional”, señaló el de Monelos.

El 7, antes de hablar, dejó un mensaje directo por las especulaciones surgidas en la última semana y quiso ser contundente: “No me ha gustado lo que ha pasado esta semana. Lo de esta semana, metiéndose en mi vida privada, con mi lesión, no me ha gustado. Tengo el honor de representar a un club que se ha dudado del servicio médico. No normalicemos esto. No va para la prensa. Siento tristeza por lo que se ha generado. Si quieren desestabilizar a alguien… yo aquí vengo y lo digo sin problemas”. A lo que añadió que había sufrido una “lesión de rodilla” y “no tenía ni que pasar por quirófano ni nada por el estilo”, rompiendo con habladurías de las redes sociales. Concluyó con otro mensaje rotundo: “Respetemos a los servicios médicos”.