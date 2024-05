Las Llanas, hasta la bandera para recibir al Dépor

Como cada vez que asoma el Dépor en el calendario y toca recibirlo como local, ha sido una semana de ingente trabajo y de posibilidades de negocio para el equipo rival. El Sestao puso medio día del club, con lo que le reservó entradas con suplemento a sus 1.200 socios y se lanzó a vender las 3.300 restantes (el aforo es de 4.500) a través del propio Dépor (800) y vía online en su web o presencial en sus oficinas. El billete casi se agotó el jueves tras habilitar el club vasco una última remesa (las que no compraron sus abonados vía suplemento) que intentó colocar ante todo entre sus socios, aunque algún aficionado de los coruñeses vio a última hora cumplido su deseo de estar mañana a Las Llanas. El viernes saldrán las últimas por internet. Otra invasión de los seguidores blanquiazules. Otro partido que el Dépor jugará a muchos kilómetros de casa, pero en el que no se sentirá como visitante. Se espera que haya entre 2.000 y 3.000 seguidores del Dépor, aunque no es sencillo certificarlo porque la venta era libre y no había zonas del estadio acotadas por afición.

Una vez tienen las entradas en la mano, el contingente deportivista lleva días buscando y concretando el modo de desplazarse al País Vasco para esta cita histórica. Muchos lo harán en coches particulares, otros aprovecharán conexiones aeroportuarias directas o con escalas con Bilbao, pero también hay diversos desplazamientos organizados por peñistas en autobús.

Acto para Jabo

El club vasco anunció ayer por la tarde que en los prolegómenos del duelo se le hará un homenaje a Jabo Irureta, técnico de ambos equipos. Se le impondrán la insignia de oro y brillantes y hará el saque de honor en un duelo crucial tanto para Sestao como para Dépor.