Lucas, rey del gol y las asistencias: ni Dovbyk ni Bellingham le alcanzan

Ya era el máximo asistente, pero su temporada continúa rompiendo registros a cada partido que disputa. Lucas Pérez, máximo productor histórico en una misma temporada en Primera RFEF, es también el rey del gol+asistencia en el fútbol español. Ni Jude Bellingham ni Artem Dovbyk ni Robert Lewandoski han sido capaces de sumar tantas cifras como el de Monelos, en la cúspide después de hacer 11 dianas y 17 pases de gol en una campaña en la que está decidido a llevar al Deportivo de regreso al fútbol profesional.

Lucas Pérez cumple su misión, aquella por la que regresó a A Coruña, a base de grandes actuaciones. Del delantero veloz que enamoró a Riazor hace casi una década al playmaker indefendible que regresó contra natura hace solo un año. El de Monelos ha mostrado esta temporada su cara más organizadora, dirigiendo el juego cuando más se atascaba; pero también la más decisiva: nunca antes había sumado tantas cifras.

Tardó 17 jornadas en anotar su primer gol. Se le atascó. Se le atragantó aquello que había hecho durante toda su vida. Mientras, su aportación era otra. No anotaba, pero asistía una vez tras otra. Su golpeo, un atajo hacia los puntos. Una técnica de otra categoría que se hacía notar incluso cuando las cosas menos le salían. En los días de mayor dificultad, sus pases fueron un bote salvavidas que otros compañeros recogieron. Y cuando empezó a ver portería, no paró.

“Es el pan de cada día, he hecho goles toda mi carrera”, espetó en sala de prensa aquel cuatro de enero en el que rompió su mala racha. “Vine a ayudar, vine para ascender, no me preocupa otra cosa”, añadió con un mensaje rotundo. Aunque sus actuaciones marcaron la diferencia. Desde entonces no dejó de celebrar. Sus 11 dianas esta temporada han sido en 2024 y han marcado la diferencia. De hecho, siempre que Lucas marca, el Deportivo gana. Nunca, si ha participado en un gol, su equipo ha perdido.

Ahora el de Monelos es estadísticamente el futbolista que más ha producido en la estructura del fútbol español. Contando las primeras cuatro divisiones, ningún otro jugador ha sido capaz de igualar sus 28 tantos. En Primera División, Artem Dovbyk, delantero de moda en LaLiga, es el jugador que más se le acerca con 26 (20 goles y seis asistencias) después de una temporada estratosférica. Por detrás, colosos de otro nivel: Robert Lewandoski (17+8), Jude Bellingham (18+4) o Alex Sortloth (17+5).

Tampoco nadie le da caza en el resto de divisiones. En Segunda Martin Braithwaite (20+2) está en lo más alto. También el racinguista Peque Fernández (18+2) o Jon Bautista (16+3). En el escalón de bronce, Pau Víctor (17+4) y Jesús de Miguel (16+5) suman 21 cada uno. En Segunda RFEF, Urko Izeta y Unai Ropero han cazado 22, los que más entre los cuatro grupos.

Lucas vive una temporada impresionante a nivel productivo. La mejor en su carrera. Solo en aquella 15-16 en Primera y también con el Deportivo se acercó. Fueron 17 goles y 10 asistencias. En Sestao se superó. En las próximas tres jornadas podrá agrandar sus estadísticas. Lo hará. Se ha decidido a devolver al Deportivo a donde debe estar y ya nadie se lo puede discutir.

Los otros artilleros de un Deportivo muy goleador

El equipo blanquiazul es el segundo conjunto que más goles ha anotado esta temporada. Solo el Celta Fortuna mejora por tres dianas las estadísticas coruñesas. Después de 35 partidos, los de Idiakez han sumado ya 59 goles. Si bien once han sido de Lucas Pérez, los otros 48 han tenido distintos protagonistas que sirven para situar en lo alto de la tabla a los blanquiazules. Iván Barbero, con diez, es el segundo máximo anotador del equipo, pese a haberse perdido casi la mitad de la temporada por una lesión de rodilla. Al ariete de Roquetas del Mar le persigue Davo como tercer goleador de la plantilla. El asturiano ha perdido importancia en el once, pero sus tantos fueron decisivos en algunos momentos clave. Ha sumado siete.

David Mella sería el siguiente en la lista con cinco tantos. Por detrás, un buen puñado de futbolistas han ido sumando su granito de arena para dar puntos al Dépor este año: Pablo Vázquez (4), Villares (4), Yeremay (4), Pablo Martínez (3), Raúl Alcaina (2), Pablo Valcarce (2), Hugo Rama (2), Jaime Sánchez (1), Balenziaga (1), José Ángel (1), Rubén López (1) y Ochoa (1)