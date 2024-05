Lucas Pérez, sobre su futuro en el Dépor: “Tengo que hablar y quiero que me escuchen, hubo cosas que me decepcionaron”

Lucas Pérez es el héroe del ascenso blanquiazul, pero su continuidad en el Deportivo no está asegurada. Y no porque él se quiera marchar del club, al que vino de Primera División a Primera RFEF, sino porque necesita puntualizar algunos episodios y saber si él es bienvenido en el proyecto de Segunda. “Son cosas que pasan en el mundo del deporte. Hay que hablar muchas cosas. A lo largo de una temporada pasan situaciones y ya está. Hay que llevarlo con naturalidad”, apuntó en una entrevista esta noche en la Radio Galega dándole naturalidad, pero no negándolo. “Estas situaciones me han pasado, pasarán y siguen pasando. Vine para ayudar, como dije el primer día. Y si el club quiere que siga ayudando, será un placer. Parece que Lucas se quiere marchar y, no, Lucas no se quiere marchar. Tengo que sentir y saber qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha ocurrido para esas situaciones que no son de agrado vivirlas. Es algo que hay que hablar mirando cuál es la situación y qué queremos. Es algo natural y ya está. Es algo del fútbol”, aseguró.

El coruñés fue cuestionado sobre si hubo la posibilidad de que le colocasen encima de la mesa su posible adiós al club en el pasado mes de enero, algo que ni negó ni confirmó. “¿Abrirme la puerta de salida en el mercado de invierno pasado? Es que no quiero decir nada. Las personas con las que tengo que hablar, ya hablaré y ya está. El club, la ciudad están por encima de todo, de Lucas. Antes de venir Lucas, el Deportivo ya era muy grande. Lo que tenga que suceder será bien para el Deportivo”, ratificó, mientras seguía con su argumentación. “Hay que sentarse a hablar para saber cuál es la dirección y cuál es el camino. Si sigue Lucas, que es lo que yo quiero, podremos tener la suerte de ir a Primera. Y si no es el camino ir con Lucas de la mano, igual también se puede ir a Primera. Es lo que quiero que pase. Viene a ayudar, como otros compañeros que no están y que merecen que se les recuerde”, apostilló sobre Mackay, Álex Bergantiños y Carlos Lariño, médico hasta hace meses del club, a los que ya recordó en el césped de Riazor en la celebración.

“Hay muchas cosas en la vida que no entendemos y que pasan igual, hay que convivir”, reconoce mientras daba su opinión sobre la situación personal generada en este final de temporada: “A mí no me gustaron ciertas formas, ciertas cosas que pasaron, pero no solo a mí. Yo hablo por mí. ¿Muy feliz? Sí, también decepcionado por lo que ha ocurrido”.

Esa charla pendiente no tiene nada que ver con que tenga que renovar su vinculación, va más allá. “También tenía contrato con el Cádiz. Evidentemente, yo tengo que hablar y quiero que me escuchen, como yo lo hice en su día. Es de ser persona”, concluyó.

María Pita y selección

Más allá del duelo ante el Real Unión y la eliminatoria por el título frente al Castellón, Lucas tiene dos citas en mente que le hacen “mucha ilusión”. La primera es ir a celebrar a María Pita y salir al balcón, algo que le llena “como coruñés y deportivista”, y la otra es acudir al estadio de Balaídos a la cita de la selección gallega el día 31 en la medida que le sea posible, porque tiene partidos el 29 y el 2. “En eso estamos, quiero estar”, dijo sobre la cita de Galicia.