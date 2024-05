Un Deportivo ‘platino’ para la recta final: “Es sorpresa”

El Deportivo trabaja con la mente puesta en el partido ante el Real Unión y los dos partidos frente al Castellón con los que cerrará la temporada y en los que luchará por ser el campeón de la Primera RFEF. Y lo hará con un look prácticamente para todos los futbolistas. Después de la rapada a los canteranos hace siete días, el elenco blanquiazul se ha teñido de rubio platino, como en su día lo hizo el Deportivo campeón de liga en el año 2000.

Puerto será titular bajo palos. Es el único jugador que queda por debutar esta temporada después de que la pasada jornada lo hiciese Alberto. “Riazor es un sueño que siempre he tenido. Lo que más me alegra es debutar delante de nuestra gente. Es un partido más y estoy súper tranquilo en mi día a día y no me quiero comer la cabeza”, comentó Eric ayer en la ciudad deportiva de Abegondo horas antes de que los jugadores que todavía no se habían teñido pasasen revista.

El Dépor prepara en Abegondo el partido contra el Real Unión / Iago López

Sobre los tintes, que ya son tendencia tanto en el equipo como en el resto de la ciudad, comentó que era una de las “sorpresas” que el vestuario tenía preparadas para “la afición porque ha estado siempre ahí, pero hay más. Una de ellas ha sido esta”.