Y A Coruña regresó a Cuatro Caminos: del Lucas "no se va de Riazor" a la promesa del coruñés

Una década después, el Deportivo y el deportivismo volvió, por fin, a Cuatro Caminos, para celebrar lo que era el final de media década de agonías y tropiezos. No cabía un alma en el emblemático escenario que volvió a servir de foto icónica para la galería. Esta vez con otros héroes que, por supuesto, acabaron dentro del agua. Mella, Lucas y Villares hicieron los honores en un día en el que el 3 fue una de las grandes estrellas de la noche. Enfundados con disfraces de piñas, los jugadores bailaron, saltaron y festejaron junto a toda una ciudad. “A Coruña, entera, se va de borrachera”, cantaban desde dentro. Lo cierto es que sí, ayer estaba toda la provincia y más. Unas 60.000 personas agolpadas para una fiesta sin final. Lucas también se dirigió a su gente. “Nos van a ver volver”, cantó el 7.

Hubo bengalas, fuegos artificiales y también ese Mambo que ha acompañado a cada victoria blanquiazul y que ya es un himno patrio para el deportivismo. Abuelos, padres y niños acompañaron la celebración de los futbolistas, a quienes ya no había forma de devolver al autobús.

La fiesta de Cuatro Caminos / Iago López

La fiesta en Riazor

Antes de Cuatro Caminos, la celebración arrancó en un estadio de Riazor a rebosar. La hinchada no se movió después del pitido final. Hubo otra vez un escenario en el centro del campo al que, poco a poco, fueron saltando los componentes del staff técnico y los futbolistas blanquiazules uno por uno y guiados por el speaker, quien dirigió antes, durante y después todos los festejos.

Y A Coruña regresó a Cuatro Caminos / Xane Silveira

“Mella, Mella...” , coreaba Riazor con la salida de su 3. El canterano dio una voltereta hacia atrás para acceder al césped y poner a la grada patas arriba. No fue el único al que habló de manera directa la gente. “Pablo quédate, Pablo quédate...”, coreó Riazor, mientras los jugadores abrazaban al central galo, pendiente de renovación. Pero, por supuesto, cuando más abajo se vino el estadio fue cuando saltó Lucas Pérez, que atravesó un pasillo improvisado por sus compañeros y aplaudió a una hinchada que no se calló ante las últimas declaraciones sobre su futuro. “Lucas se queda, Lucas no se va”, se escuchó en repetidas ocasiones antes y después de que los futbolistas acabasen entre los Riazor Blues cantando y celebrando el ascenso. Allí, entre ellos y micrófono en mano, el de Monelos dijo que no se iba a "ningún lado".

Y de último, Imanol Idiakez, con la cabeza blanca por un tinte improvisado. El técnico terminó por los aires manteado por sus pupilos.