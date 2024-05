Eric Puerto: “Estoy la mar de feliz por mi debut, muy contento”

Eric Puerto se estrenó con el Deportivo en el partido contra el Real Unión después de su llegada en el mes de enero y no ocultó su felicidad tras meses de espera. “La sensación ha sido increíble. Cuando llevas cinco meses sin jugar no es fácil volver, pero es fruto del trabajo. Muy contento por el debut y por cómo me ha salido el partido”, indicó. Ni siquiera el tanto que encajó en el descuento empañó sus sensaciones. “El fútbol es lo que tiene, te pueden marcar, pero estoy la mar de feliz por mi debut”, destacó.

Puerto también desveló cómo han sido estos meses de espera para poder jugar, siempre a la sombra de Germán Parreño. “Es perseverancia. Iba todos los días contento al entrenamiento, para aprovecharlo y aprender de Germán y de los compañeros. No es fácil. Llegar arriba no es fácil, pero estoy muy contento de que haya sido así”, manifestó. El portero también indicó que ayudó la acogida que encontró en el vestuario. “Desde que llegué me adapté bastante bien, pero gran parte es por mis compañeros. Desde el primer día me abrieron los brazos”, subrayó.

Eric Puerto describió cómo está viviendo las celebraciones por el ascenso y el ambiente que se respira en la ciudad durante todos estos días. “Esto es lo que tiene el Dépor, ahora hay que disfrutarlo. Esto se vive una o ninguna vez en tu vida, así que hay que disfrutarlo”, insistió.