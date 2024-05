Pablo Martínez: “Estoy enamorado del club y la ciudad, no hay por qué moverse”

Pablo Martínez marcó el gol de la victoria contra el Castellón y fue despedido por la grada con cánticos para que amplíe su contrato con el club, que finaliza el 30 de junio. El defensa reconoció que está negociando su renovación y que su deseo es continuar. “Que todo el mundo cante tu nombre y te pida que te quedes... No hay nada más grande para un jugador. Despedida no creo, ya veremos”, afirmó sobre el de ayer si será su último encuentro en Riazor.

El defensa francés confirmó que está en negociaciones con el club para seguir más allá de esta temporada tras el ascenso, pero prefirió no adelantar acontecimientos. “Estamos hablando con el club y va avanzando lo que queremos los dos. Estoy enamorado del club y de la ciudad y cuando te quieren no hay por qué moverse. De momento no puedo decir que me quedo, pero veremos”, aseguró.

El capitán deportivista también reconoció que les costó entrar en el partido después de estas últimas semanas de celebraciones. “Cuando consigues el objetivo y festejas como lo hemos hecho es difícil meterse en el fútbol, pero creo que lo hemos hecho bien”, indicó. “Ojalá ganemos, porque queremos la copa, pero sin presión. Vamos a disfrutar”, añadió acerca del encuentro de vuelta que se disputará el domingo (21.00 horas) en Castalia para decidir el título.