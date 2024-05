Balenziaga: "No voy a continuar en el Deportivo, ha sido un año mágico e inolvidable"

Mikel Balenziaga no continuará en el Deportivo la próxima temporada. El lateral vasco explicó que no permanecerá en el fútbol profesional. Una decisión que asegura que fue muy meditada. "El año que viene no voy a continuar en el club", expresó el lateral, que explicó su salida del club: "Durante la temporada he tenido dudas. El año pasado bajé a Primera RFEF y dejé de lado el fútbol profesional. Tenía contrato en caso de ascenso. He tenido esas dudas porque jugar en el Dépor es un privilegio y un orgullo y en Segunda más. He tenido la cabeza fría y esa decisión que tomé el año pasado la mantendré. Esta semana me reuní ya con el club. Sabían que tenía dudas y decidí que no continuaría".

"He renunciado a mi año de contrato. Es una decisión personal muy meditada" Mikel Balenziaga

El lateral de Zumárraga quiso agradecer a Idiakez por reclutarlo para el ascenso: "Gracias a la llamada de Imanol vine, él me convenció, he vivido un año mágico e inolvidable. Ha salido todo como queríamos". De hecho, el ascenso le ha hecho dudar sobre su continuidad: "Creo que el cuerpo me pide seguir con esa decisión que tomé hace dos años". Además, cree que ha sido una "decisión acertadísima" por todo lo vivido: "No solo por haber ascendido. Vivir lo que es la ciudad, el club y la institución. Me hubiera perdido el vivir un año en esta preciosa ciudad. Gracias a que hemos ascendido está donde se merece otra vez".

Su futuro, sin embargo, no lo tiene claro. En el próximo mes decidirá si "dejar el fútbol" o dar un paso a los banquillos: "El fútbol profesional tiene sus exigencias y el Deportivo todavía más. Creo que ha llegado el momento de decir adiós al fútbol profesional defintiviamente. No sé si será formándome como entrenador o como jugador".