Tebas, sobre el Dépor: "Va a estar en una buena posición de masa salarial"

“Va a estar en una buena posición de masa salarial”, avanzó el presidente de la LaLiga, Javier Tebas, sobre la capacidad económica que poseerá el Deportivo en su regreso a Segunda División. A falta de afinar los números, el responsable de la patronal destacó los pasos que ha dado el club para ganar margen salarial de cara a la vuelta al fútbol profesional.

Tebas analizó la vuelta del equipo a Segunda y por lo tanto al paraguas de LaLiga, con lo que eso implica en cuanto a normativa de gasto para confeccionar las plantillas. El presidente de la competición se pronunció sobre la masa salarial aproximada de la que podría disponer el conjunto blanquiazul. Tebas elogió los movimientos que ha dado recientemente el club para liquidar el concurso de acreedores y así llegar en mejores condiciones al fútbol profesional después de cuatro temporadas en la tercera categoría. Al mismo tiempo le animó a sumarse al proyecto CVC de financiación que apadrina la patronal por los beneficios que conlleva en cuanto a gasto en plantilla.

Conferencia de Javier Tebas en A Coruña, en Palexco / Carlos Pardellas

“Todavía están presentado los números al ser un recién ascendido, pero por lo que yo he podido leer, y es mi opinión personal, tiene varias ventajas”, afirmó Tebas sobre la reciente salida del concurso del Deportivo antes de su participación en el congreso O Camiño do Futgal, organizado por la Federación Gallega. “El convenio ha permitido reducir esa amortización anual del pago de deuda. Creo que hay pendiente una ampliación de capital que también le va a dar una buena situación. Luego hay que pensar que el Deportivo de La Coruña es un club con una masa social importantísima y hay una gran recaudación de abonos. También tendrá unos buenos ingresos audiovisuales que correspondan a la categoría, un 30% corresponde a las audiencias y el Deportivo siempre es un equipo con buenas audiencias en la categoría. Por lo tanto va a estar en una buena posición de masa salarial”, añadió.

Las perspectivas mejorarían en el caso de que el club se sumara al plan de financiación que posee LaLiga con el fondo de inversión CVC y que le reportarían al Deportivo “30 millones de euros”, según Tebas. Un porcentaje, hasta un 15%, podría destinarse al gasto en la plantilla, pero el club todavía no ha tomado una decisión. “Si se adhiere al proyecto CVC se sigue respetando lo que tenían todos los clubes cuando se adhirieron de que el importe tiene un 15% para destinar a jugadores. Con eso podrá hacer un equipo de más o menos dinero, pero luego ascender es otra historia. Ya vemos el Leganés dónde está”, reflexionó el presidente de LaLiga.

Tebas, sin embargo, animó a la directiva deportivista a que se adhiera al proyecto CVC por la importante cantidad que recibiría debido a las muchas temporadas en las que militó entre Primera y Segunda División antes de caer a Primera RFEF. “Hemos hablado con ellos y les hemos explicado lo que es el proyecto CVC, que es un proyecto mucho más del tema económico. Les animo a estar porque hay que pensar que es un proyecto colectivo preparado para hacer crecer el fútbol”, apuntó el mandatario de LaLiga. “Se han tenido reuniones, se ha explicado bien y ellos han pedido aclaraciones. Ahora ya corresponde a la decisión de los órganos del Deportivo de La Coruña. Insisto, es un proyecto colectivo y para nosotros es importante, y para el resto de los clubes, que esté el Deportivo. Hay que pensar que a nosotros como Liga nos importa el Dépor y nos importa tanto que en la reciente renovación del convenio de acreedores hemos votado a favor siendo una cantidad importante porque creemos en los proyectos colectivos donde están la mayoría de los clubes”, subrayó.

El presidente de LaLiga, en ese sentido, desmarcó las importantes obras que se están desarrollando actualmente en la ciudad deportiva de Abegondo a que el Deportivo haya aceptado un proyecto de financiación al que sí se ha sumado el Castellón, recién ascendido también desde Primera RFEF.

“Nunca he tenido nada personalmente contra el Dépor”, asegura sobre el ‘caso Fuenlabrada’

El regreso del Deportivo a Segunda División llega marcado por lo ocurrido hace cuatro años con el caso Fuenlabrada y el enfrentamiento que mantuvo el club con LaLiga y su presidente, Javier Tebas. “Siempre las he tenido bien [las relaciones] con el Deportivo, por mi parte. He tenido el máximo respeto entonces, después y ahora. En aquel momento a gente le interesó enredar una situación que no tenía que enredarse como se hizo y con ataques personales a mi entorno e incluso a mi familia que no correspondían a la realidad”, manifestó Tebas ayer sobre lo sucedido en aquel mes de julio de 2020. “Nunca he tenido personalmente ni he pensado nada contra el Deportivo, ni muchísimo menos”, añadió Tebas.

El presidente de la LaLiga prefirió no pronunciarse sobre los procedimientos judiciales iniciados entonces contra él. “No faltó administración de justicia donde no fuese denunciado. No voy a venir aquí a ponerme medallas”, afirmó.