Deportivo
Ximo Navarro renueva una temporada más con el Deportivo y jugará en Primera División
El club anunció la ampliación de contrato del lateral de Guadahortuna
El Deportivo ha anunciado la renovación de Ximo Navarro hasta 2027. Una temporada más para uno de los capitanes y uno de los ocho jugadores que ha acompañado al club desde Primera Federación hasta la máxima categoría nacional. Tal y como explicó LA OPINIÓN, el acuerdo estaba avanzado desde junio, solo faltaba el anuncio. Será la voz de la experiencia en una plantilla que, actualmente, carece de experiencia. El diestro acumula más partidos en LaLiga EA Sports que el resto de sus compañeros juntos.
Ximo Navarro seguirá defendiendo la camiseta del Deportivo una temporada más. El lateral diestro ha disputado 78 partidos con la elástica blanquiazul, siendo un jugador capital siempre que las lesiones se lo han permitido.
Además de ser uno de los capitanes, y uno de los líderes del vestuario, Ximo es uno de los jugadores más queridos por la grada. Durante las celebraciones del ascenso se repitieron incontables cánticos de "Ximo quédate". Ahora, ya es una realidad.
Ximo Navarro volverá a jugar, de esta manera, en Primera División cuatro años después, en una categoría en la que suma 178 partidos. La última vez fue el 22 de mayo de 2022 con el Alavés. Tras una aventura en el Fortuna Sittard, desembarcó en el Dépor en Primera RFEF y lo ha llevado a Primera División. Solo las lesiones le han apartado de ser un fijo en los planes del equipo en estos últimos años. Tras la lesión de Mella, Hidalgo volvió a colocarlo en el lateral para adelantar a Altimira al extremo.
Las razones de la continuidad de Ximo Navarro en el Deportivo
Las razones de que continúe están claras y el propio Fernando Soriano las verbalizó en una entrevista con LA OPINIÓN: "Ximo Navarro tiene muchas partes positivas para que continúe. ¿Las razones para que siga? Primero lo que hablamos con él, es su rendimiento, el de cada domingo. Y en eso ha sido un jugador destacado en los tres años que lleva. Luego, todo lo demás que pueda aportar y mejorar son conversaciones que tenemos entre nosotros. El domingo es el que más nos hace poder tomar esa decisión".
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