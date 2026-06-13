Ximo Navarro, la veteranía al servicio de un Deportivo novel en Primera División

Catorce años abarcan la trayectoria de Ximo Navarro desde que debutó en Primera con el Mallorca en 2012 hasta que pueda vestir la blanquiazul del Deportivo en unos meses. Por el medio, un camino por Almería, Las Palmas y Alavés, además de una breve excursión al fútbol neerlandés de la mano del Fortuna Sittard. Le sobra experiencia y calidad para seguir una temporada más en las filas herculinas, club con el que ultima su renovación para vivir el regreso del equipo blanquiazul a la máxima categoría. Antonio Hidalgo no solo se asegura contar con un futbolista experimentado, capaz y versátil, sino que conserva en su plantel a un jugador que cuenta en su mochila con más partidos en Primera División que el resto de sus compañeros actuales juntos.

Ximo Navarro dejó en 178 su cuenta de partidos en la máxima categoría tras abandonar el Deportivo Alavés en 2022. Al renovar, en la línea en la que ya lo han hecho compañeros como Germán Parreño, Diego Villares, Adrià Altimira o Bil Nsongo, está ante la posibilidad de convertirse en bicentenario a lo largo del próximo curso, a las órdenes de Antonio Hidalgo, en un vestuario en el que apunta a ser el futbolista más experimentado y, también, el más veterano. Con esas cifras, supera por una amplia diferencia a todos los compañeros de la actual plantilla con contrato en vigor para la próxima temporada.

Ximo Navarro charla con Joaquín Caparrós durante un partido en su etapa como futbolista del Mallorca, en 2012. / EFE

A la espera de que el mercado de fichajes de forma al proyecto por obra de Fernando Soriano tiene a sus piezas inamovibles. Buscará un buen puñado de refuerzos en todas las líneas para apuntalar a un Deportivo que cuenta con pocos futbolistas curtidos en la máxima. Confía en la calidad diferencial de varios de sus pilares para adaptarse de inmediato a la exigencia, pero necesitará, también, perfiles consagrados para no pagar la novatada.

Los jugadores del Deportivo con experiencia en Primera

Con las salidas ya confirmadas de Sergio Escudero y Cristian Herrera, que acaban contrato, solo cinco jugadores del Deportivo han disputado al menos un partido en Primera División española. Ximo Navarro aparte, Álvaro Ferllo es el hombre con más experiencia a sus espaldas. El portero riojano defendió las redes de Osasuna, Huesca, Espanyol y Sevilla para acumular un total de 43 encuentros en la máxima categoría. Le sigue de cerca Adrià Altimira, que suma 34 partidos en la élite, repartidos entre el Villarreal y el Leganés, en las últimas tres temporadas.

Adrià Altimira defiende a Rodrygo Goes en un duelo entre el Villarreal y el Real Madrid. / EFE

Los otros dos tuvieron un paso testimonial. Luismi Cruz debutó con el Sevilla en un par de partidos en la campaña 2021-22, cuando todavía formaba parte de la cantera hispalense. Germán Parreño, formado en la base del Espanyol, ejerció como portero suplente del equipo perico entre 2012 y 2015, pero solo disputó un encuentro en la competición doméstica, en 2014.

Otros compañeros llegaron a formar parte de convocatorias, pero no tuvieron la oportunidad de debutar en la élite. Es el caso de Mario Soriano, que estuvo en el banquillo del Atlético de Madrid en 2021. Arnau Comas hizo lo propio en el del Barcelona cuando aún era parte de la Masía en 2022 y José Ángel, cuando militaba en el filial del Almería, también estuvo a las órdenes de Sergi Barjuán en alguna ocasión.

Oportunidades en el extranjero

Al igual que Ximo Navarro suma a su trayectoria una quincena de partidos en la Eredivisie (primera división de Países Bajos) con el Fortuna Sittard, otros integrantes de la plantilla del Dépor cuentan con bagaje en otras máximas categorías. Lucas Noubi debutó hace cinco años con el Standard de Lieja en la liga belga, en la que ganó peso con los años. Zakaria Eddahchouri hizo lo propio en Holanda con el Go Ahead Eagles. Giacomo Quagliata ya sabe lo que es jugar en la Serie A con la Cremonese y en la Eredivisie con el Heracles Almelo. Charlie Patiño, aunque no llegó a disputar ningún minuto en Premier League, sí formó parte de varias convocatorias con el Arsenal.

Ferllo ataja un balón en un partido de Premier League entre el Brenford y el Tottenham. / EFE

Varios españoles se buscaron las castañas lejos de casa. Arnau Comas jugó una veintena de partidos con el Basilea suizo. Ferllo, además de su bagaje en España, también disputó una docena de duelos con el Brentford en la liga inglesa. José Ángel, por su parte, también se hizo su hueco en el Bodo/Glimt de Noruega, en el Sheriff Tiraspol de Moldavia y en el Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos.