La negociación entre la patronal del metal y los sindicatos en la provincia de A Coruña para renovar el convenio colectivo del sector celebrada ayer no dio los frutos que los trabajadores esperaban y, por eso, se mantiene convocada la huelga que iniciaron el 5 de mayo hasta final de este mes.

Los trabajadores realizarán paros durante el día de hoy, también mañana y pasado y, después, si no se llega a acuerdo antes también los días 28, 29 y 30 de junio.

La mesa de diálogo que se celebró ayer se cerró sin acuerdo entre las partes y sin que se haya puesto una nueva fecha de reunión, de este modo, los trabajadores mantendrán la presión sobre la patronal con su calendario de huelgas.

La representación sindical aseguró ayer, en un comunicado, que tiene dos líneas rojas para avanzar en la negociación, por una parte, la subrogación de las plantillas y, por otra, la actualización salarial con el IPC de 2021.

La patronal está dispuesta a asumir la subrogación de los trabajadores, pero no la revalorización de los salarios de los trabajadores con el IPC, al menos, no en su totalidad, lo que supondría un incremento del 6,5% de los sueldos.

La patronal alega que el incremento de los precios de las materias primas y de los combustibles deja al sector en una situación de “extrema gravedad” y que la inflación les impide hacerse cargo de las demandas de los trabajadores, que ya han rebajado sus pretensiones con respecto al inicio de las negociaciones.

A pesar de que la semana pasada los sindicatos consideraban que ambas partes podrían llegar a un preacuerdo en la reunión de ayer, porque los puntos que les separaban no eran muy distantes, la mesa de negociación se cerró sin acercamiento de posiciones y con la huelga todavía encima de la mesa.

“La patronal se mantiene en que no quiere aplicar el IPC”, comentó ayer uno de los representantes de los trabajadores, que incidió en que ya no están pidiendo un incremento del salario sino no perder poder adquisitivo por la inflación y que la patronal ni siquiera accede a eso.