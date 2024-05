4-4 | Tablas del Liceo para acabar y pensar en Voltregá

Se acaba la temporada regular. Y empieza lo bueno, un play off por el título de la OK Liga que se espera apasionante. El Liceo cerró la liga con un empate a cuatro goles con el Noia en el Palacio. Para ambos ya no había nada en juego. Ahora los verdiblancos ya piensan en el Voltregá, que será su rival en cuartos de final. Tercero contra sexto. El duelo del morbo porque sus anteriores enfrentamientos echaron chispas. De hecho, los coruñeses abandonaron la pista en su última visita a Sant Hipólit hasta que hicieron acto de presencia las fuerzas policiales. La acción arrancará en dos semanas (18 de mayo). Tres partidos, dos en Riazor, que tiene que ser decisivo. Completan los emparejamientos de cuartos de final el Barça-Sant Just; el Noia-Igualada —del que saldría el rival del Liceo-Voltregá en semifinales— y el Reus-Calafell.

El conjunto dirigido por Juan Copa ya sabía que acabaría tercero. Pero siempre es bueno llegar al play off respaldado por buenos resultados. Todavía sin Dava Torres, el Liceo se encontró con un 0-2 en contra fruto de dos acciones casi aisladas. La primera de Esteller y después Gabarró acertó una directa tras la azul a Tombita.Los árbitros fueron muy cuestionado. Nada más volver el argentino a pista vio otra azul, esta vez compartida con Costa y en el primer tiempo aún quedaría una más a Cancela.

Antes, el Liceo recortó en una gran jugada iniciada por Ciocale, que encontró en el segundo palo a Sito y este en el primero, a Pellizzari. Pero cuando mejor estaban, llegó el tercero, de Gabarró, que falló después la directa que pudo ser definitiva. Eso dio vida a los locales, que salieron a por todas en el segundo tiempo con Carballeira al frente. El ayer capitán anotó dos goles y Saavedra culminó la remontada a la contra. El santiagués tuvo el quinto en una directa. También falló la suya después el Noia. Pero a tres para el final, un tiro de Salvadó punteado por Costa supuso el 4-4 final.