Las cuentas del Básquet Coruña: puede subir hasta perdiendo

El Leyma viajará a Melilla, disputará la última jornada con la ventaja de un partido respecto a San Pablo y a Lleida. Solo el basquetaveraje que tiene perdido ante los burgaleses por un punto (victoria de uno en casa, derrota por dos fuera) le impide ser ahora mismo campeón y equipo de la liga ACB. Toca sacar la calculadora y que eche humo, pero casi todas las combinaciones son triunfadoras para el equipo naranja, incluso perdiendo su duelo final del campeonato. El próximo viernes a las 21.00 horas saltará al Javier Imbroda con la opción de hacer historia y que A Coruña regrese a ACB casi seis décadas después (el último y único ascenso fue en 1968).

Atoumane Diagne levanta los brazos en señal de agradecimiento tras los aplausos del Palacio en el duelo ante Castellò. | // IAGO LÓPEZ / cARLOS miRANDA

La premisa inicial es que si el Básquet Coruña gana el partido que tiene en cinco días más allá de El Estrecho, se puede olvidar de las cuentas, ya que acabará la LEB Oro con 27 triunfos y 7 derrotas y será inalcanzable para Burgos. Su rival, Melilla, es un equipo que aún pelea por la salvación y que en los últimos tiempos solo le ha ganado en su cancha a Clavijo y Cáceres. Es uno de los peores locales del campeonato. De hecho, solo Tizona, entre los conjuntos de la parte alta, cayó allí.

Si el Leyma perdiese en ese último encuentro frente a Melilla, tendría que mirar al resto de pistas, donde juegan San Pablo Burgos y Força Lleida. Si los catalanes, ya sin opciones de subir directos, doblegan a Menorca en Barris Nord, su inexpugnable cancha, da igual que los coruñeses sumen su octava derrota, porque salen victoriosos del triple empate y de la igualada en la tabla con los ilerdenses. El basquetaveraje es suyo en ambos casos. Una derrota les valdría para lograr el objetivo.

El problema para el equipo de Epifanio es si caen los catalanes, porque les obligaría a ganar o a que cayese San Pablo Burgos en su visita al HLA Alicante. El Pedro Ferrándiz no es una pista sencilla (los coruñeses acaban de perder allí), pero el equipo burgalés, el gran transatlántico de la categoría junto a Estudiantes, es uno de los conjuntos más en forma de esta LEB Oro. Lleva seis triunfos seguidos, solo le supera Lleida con ocho.

Una de las bazas en esa motivación extra para que Lleida no se deje ir en el enfrentamiento ante Menorca es que tantos los catalanes como San Pablo se jugarán también en esa última jornada la segunda plaza, una posición que hace que se midan al noveno en la tabla (entre Betis y Fuenlabrada) en el arranque del play off y que tengan ventaja de campo en todas las eliminatorias. No es algo menor ante lo que queda por delante.