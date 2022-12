Las consultas para la jubilación anticipada se disparan en Galicia por el alza de las pensiones

El incremento del 8,5% en el importe de las pensiones que se producirá el 1 de enero para compensar la inflación media de los últimos doce meses (diciembre de 2021 a noviembre de 2022) ha disparado las consultas de cotizantes gallegos próximos a la jubilación para evaluar si, en virtud de sus circunstancias particulares, les conviene adelantar su retiro laboral antes del día 31 y beneficiarse del aumento de las prestaciones que se producirá el mes próximo.

La demanda de información para evaluar si la percepción de la subida de las pensiones en enero compensa en cada caso particular la penalización que comporta la jubilación anticipada comenzó a constatarse en los tres últimos meses y se ha intensificado de modo mucho más acusado en las últimas semanas una vez que se tuvo conocimiento de que la actualización de las prestaciones conforme a la inflación alcanzaría una tasa récord.

Susana Soneira, presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense, confirma este aumento de las consultas en los despachos de asesores especializados para determinar si en función de la carrera de cotización de cada trabajador, su mayor o menor proximidad a la edad legal de jubilación y consiguiente importe de la penalización en caso de anticipar la finalización de su vida laboral, les es ventajoso o no renunciar a la vida activa antes de fin de año.

“Los compañeros y compañeras están recibiendo muchas consultas para saber si les interesa jubilarse anticipadamente. No es que tengan miedo. Tienen incertidumbre, no tanto, incertidumbre económica del país, sino incertidumbre sobre el futuro de las pensiones con todo lo que se está hablando sobre la reforma de las pensiones”, explica Soneira.

La presidenta de los Graduados sociales también matiza que sí que han aumentado las consultas de aquellos gallegos que “están ya en los umbrales de la jubilación y también los autónomos que se pueden jubilar a los 63 años”, pero no, las peticiones de jubilaciones anticipadas. “Es cierto que tenemos muchas más consultas que otros años, pero eso no quiere decir que haya aumentado la demanda de los que solicitan la jubilación anticipada. No va a haber una jubilación masiva a los 63 o 64 años porque, evidentemente, también depende de los requisitos que tengan y porque si te jubilas anticipadamente hay una reducción de lo que vas a cobrar”, reconoce

La revisión de las pensiones con la inflación media anual para garantizar el mantenimiento de su capacidad adquisitiva (un compromiso del Pacto de Toledo que fue recuperado por el Gobierno el año pasado, ocho ejercicios después de que este cálculo de actualización hubiese sido suprimido en 2013) supondrá que el gasto de la Seguridad Social superará en Galicia los 10.000 millones aun sin contar las incorporaciones al sistema de protección que se están produciendo este mes (el último censo de beneficiarios e importe de sus percepciones es del mes pasado) y las que se produzcan durante el año próximo.

Con el alza del 8,5% la pensión media en Galicia crecerá 80 euros, pasando de los 934 en la actualidad a algo más de 1.014. La de jubilación, que ronda los 1.067 euros en la última nómina de la Seguridad Social en la comunidad, alcanzará los 1.158 (91 euros más); la de viudedad aumentará 56 euros, hasta los 716; la de incapacidad llegará a los 1.020 tras un incremento cercano a los 80 euros; la de orfandad ascenderá a 471 (37 euros de subida); y la pensión en favor de familiares saltará a 616 euros (48 euros más).

En el conjunto de España, la revisión que se haga en enero supondrá un aumento del gasto de la caja única de la Seguridad Social de unos 12.750 millones de euros. La pensión máxima superará por vez primera en España los 3.000 euros mensuales (se situará en 3.059 euros, lo que supone 42.829 anuales) y la mínima de jubilación con 65 años alcanzará anualmente los 13.521,71 euros (965,8 al mes en 14 pagas).

El pasado 1 de enero entró en vigor la primera fase de la reforma de pensiones que propone un nuevo esquema de coeficientes penalizadores para las jubilaciones anticipadas, tanto voluntarias como involuntarias. La medida anunciada por el Ministro de la Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, recoge dos novedades: la primera es que los recortes pasan a aplicarse por cada mes de adelanto de la jubilación, en lugar de cada trimestre; y ahora son graduales en el tiempo, de forma que el retiro justo 24 meses antes de la edad de jubilación que corresponda a cada uno tiene un coeficiente penalizador mayor que si esa fecha se va acercando mes a mes al momento del retiro legal ordinario.