La alianza industrial gallega del hidrógeno verde se presentó formalmente ayer con el objetivo de convertir a Galicia en “referente internacional” en este ámbito. “Cada vez está más claro: estamos inmersos en una nueva revolución industrial y se le exige a la industria que reduzca emisiones y se opte por fuentes de energía limpias”, destacó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. En su discurso en la presentación de la alianza, habló de “un antes y un después” por la “necesidad de descarbonización” y la “profunda transformación” que esto implica. El hidrógeno verde, enfatizó, “aparece como uno de los grandes protagonistas en las próximas décadas en la producción industrial”.

Ante los “grandes retos” que ello supone, Rueda se mostró convencido de que “Galicia no va a perder este tren”, puesto que “hace tiempo que empezó a prepararse y se puede asumir no con tranquilidad pero sí con capacidad los cambios que se avecinan”. El presidente de la Xunta llamó a “consolidar a Galicia como un referente internacional en la industria de hidrógeno verde”. “Vamos a convertir a Galicia en líder de este sector”, incidió. Fue en este punto en el que reclamó “que se rectifique” el corredor de hidrógeno, “infraestructura fundamental”, de modo “que sea una realidad el Corredor Atlántico”, con la conexión Guitiriz-Zamora “que a día de hoy no está planificada”.

Con esta alianza se trata, según abundó la secretaria xeral de Industria, Paula Uría, de “establecer una estrategia de colaboración público-privada para impulsar un tejido industrial vinculado a esta nueva tecnología”. Uría destacó que existe “una oportunidad para Galicia para situarla a la vanguardia” y también “para demandar las infraestructuras precisas para que este crecimiento exponencial se vea más fortalecido”. Así lo expuso en una mesa redonda previa a la intervención de Rueda bajo el título Reflexión en torno a la cadena de valor del H2 verde en Galicia. El hidrógeno verde es el generado por energías renovables bajas en emisiones.

En esta mesa redonda, el catedrático del departamento de física de partículas de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y director técnico de la asociación gallega del H2, Luis Varela, destacó la “importancia” del hidrógeno verde en la transición energética. Al respecto, puntualizó que “sería bueno que haya una buena prospección de los recursos” de que dispone la comunidad. Por su parte, el presidente de la confederación de empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, coincidió en que “jugará un papel clave en la transición energética” por el “gran potencial” y las “múltiples aplicaciones”. “Galicia es idónea para liderar la producción de hidrógeno”, valoró, antes de indicar que los empresarios aspiran a situar a la comunidad “entre las regiones líderes”.