El Gobierno gallego ha acordado declarar iniciativa empresarial prioritaria un total de 13 parques eólicos distribuidos en tres provincias gallegas promovidos por Greenalia Wind Power (11 proyectos), Iberdrola y Enel Green Power. “Van a suministrar energía a largo plazo a Alcoa y al Grupo Cortizo”, explicó el presidente gallego, Alfonso Rueda, en su comparecencia ante los medios tras el Consello.

Rueda recordó que esta medida se enmarca en la Ley de simplificación administrativa de Galicia que contempla la declaración de iniciativas empresariales prioritarias, figura pensada para “proyectos empresariales que están llamados a tener un papel decisivo en la economía gallega”, pero también para algunos parques eólicos vinculados al tejido empresarial.

Los 13 parques que consiguen esta declaración suponen una inversión total de 380 millones de euros y una potencia de 356 MW. Por una parte, están los parques de Greenalia Wind Power: Felga (Oza-Cesuras y Aranga), Gato (Coirós, Oza-Cesuras y Aranga), Penas Boas (Oza-Cesuras y Aranga) y Coto Muíño (Vimianzo y Zas), en A Coruña; Monte do Cordal (Friol), Acevedal (A Pastoriza), Carballal (A Pastoriza), Restelo (A Fonsagrada, Baleira, Becerreá y Navia de Suarna), Monteiro (Baleira, Becerreá y Baralla) y As Louseiras (A Pastoriza y Meira), en la provincia de Lugo; y Lamas II (Calvos de Randín, Baltar y Os Blancos), en Ourense. También Serra do Colmo (en Becerreá y Baralla) promovido en la provincia de Lugo por Enel Green Power. Todos estos parques tienen un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo con Alcoa. Los tres parques de Oza-Cesuras y Aranga (Felga, Gato y Penas Boas ha recibido protestas vecinales en contra de su instalación.

Por otra parte, el parque eólico Fial das Corzas (en los municipios de Laza y Vilar de Barrio, en la provincia de Ourense) ha firmado un contrato de suministro de energía a largo plazo con el Grupo Cortizo. Se trata de un proyecto promovido por Iberdrola de 49,5 MW y que supondrá una inversión de 37,82 millones por parte de la compañía.