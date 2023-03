Marta Ortega: “No nos reconocemos en eso que llaman moda rápida”

Al igual que su padre, a Marta Ortega le gusta más el producto, la ropa, que los números. Para los asuntos económicos, el fundador de Inditex escogió primero a José María Castellanos y después a Pablo Isla. La presidenta ejecutiva de la compañía ha hecho lo mismo con Óscar García Maceiras, ya que confiesa que no disfruta “mucho” de “los números en general”. “Estoy al tanto de las finanzas, pero tengo un equipo muy experimentado cerca de mí que está completamente enfocado en ellas. Intentamos comportarnos como una pequeña empresa y no distraernos con los grandes números”, reconoce en una entrevista que publicó ayer el rotativo económico británico Financial Times. Es la segunda vez que habla para un medio de comunicación, de nuevo internacional. La primera fue en el estadounidense The Wall Street Journal en agosto de 2021. Ambos periódicos son los dos medios económicos de referencia a nivel mundial. En esta ocasión lo ha hecho para hacer balance de su primer año como presidenta no ejecutiva de la empresa. El aniversario se cumplirá el próximo 1 de abril.

En la conversación con el diario, que se produjo en la sede central de Inditex en Arteixo, Marta Ortega reconoce en lo que es buena. “Obviamente, con los años, uno llega a saberlo”, asegura. Como su padre, lo que le gusta es la ropa, el producto. “Mi energía está en el producto y en cómo se presenta: esa es el alma de nuestra empresa y donde puedo ofrecer el mayor valor”, destaca. “Estoy muy enfocada al producto y siempre mejorando la experiencia de compra, tanto en la tienda física como online, y maximizando la integración entre ambas. Y trabajando por la sostenibilidad, que está cada vez más integrada en todos y cada uno de los procesos de la empresa, además de influir y compartir las mejores prácticas con la industria en general. En resumen, mi objetivo es mantener y seguir construyendo con calidad, calidad, calidad en todos los aspectos de la empresa”, reconoce. Y como el producto es su foco, defiende la calidad de la ropa que venden y se aleja de todo lo que rodea al fast fashion. “La moda rápida sugiere que se compromete la calidad, que es completamente lo contrario de lo que buscamos. Más del 40% de las personas que trabajan en el equipo solo se dedican al producto. Tenemos más de 250 diseñadores en Zara, al igual que los patronistas. Todavía hacemos los patrones. Hacemos adaptaciones en modelos reales”, explica en la entrevista. “No nos reconocemos en eso que llaman fast fashion”, insiste Marta Ortega, quien añade que “eso trae a la mente la cantidad de artículos sin vender y ropa de mala calidad enfocada a un precio muy barato”. “Eso no puede estar más lejos de lo que hacemos. Por otro lado, tenemos un modelo de negocio que se enfoca principalmente en la demanda de los clientes, por lo que reaccionamos ante eso. Suministramos y distribuimos con esa mentalidad, por lo que realmente nos ayuda a minimizar el stock residual que tenemos, que es muy pequeño, menos del 2%”, subraya. La presidenta asegura que el éxito comercial de Inditex proviene “del enfoque en los pequeños detalles por parte de cada persona en la empresa”. Marta Ortega explica que su primera toma de conciencia del negocio fue cuando era una niña, en el momento en que su madre Flora Pérez hacía las colecciones de mujer para Zara. “Obviamente, mi padre trabajaba la mayor parte del tiempo. Pero toda la familia de mi madre trabaja en Inditex, así que hablamos mucho sobre la empresa”, explica. Cultura de pertenencia Además de que no disfruta con los números y de que su foco lo tiene puesto en el producto, la presidenta de la multinacional también se refiere a su padre. Destaca la “cultura de pertenencia” a la empresa alentada por Amancio Ortega, quien habla con su hija, según comenta la entrevistadora, casi todos los días. “Mi padre es el mejor para sacar lo mejor de todos y creo que esa es la clave, porque obviamente nadie es bueno en todo”, subraya. La presidenta del grupo tiene más presencia pública que su padre, al que solo se le ve cuando se celebra el concurso hípico en Casas Novas. Pero al igual que Amancio Ortega, tampoco se siente cómoda si es el centro de atención. “No es algo que disfrute, pero me gusta ir a… No a fiestas de moda, pero voy a eventos que están relacionados con mi trabajo”, relata durante la entrevista, aun así, asegura sentirse más cómoda en público que su padre: “Bueno, todos son más extrovertidos que él”.