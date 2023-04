A Coruña acumula inversiones por 4.000 millones para una quincena de proyectos empresariales

Un parque eólico marino; cuatro plantas de hidrógeno verde; otra de biometano verde; otra de metanol verde; una fábrica de neumáticos; otra de reciclado y blanqueado del cartón o una central hidroeléctrica. Son algunos de los nuevos proyectos empresariales, la mayoría relacionados con las energías renovables, que se han anunciado solo en el último año en la provincia de A Coruña. Si todos salen adelante, las inversiones anunciadas superarán los 4.000 millones (4.372) y generarán más de 3.500 puestos de trabajo. Además de la quincena de proyectos que ya están avanzados y que han comunicado el presupuesto que manejan y los trabajadores que pretenden contratar, hay otra media docena que ha declarado su interés por poner en marcha nuevos empresas, pero solo ha trascendido su intención. Es el caso de la planta de hidrógeno verde que Ignis ha planteado en los terrenos de Alu Ibérica, la fábrica de amoniaco verde que esta empresa también ha anunciado en el puerto exterior de A Coruña o la planta de componentes para la eólica marina que Nervión Naval Offshore pretende levantar en los terrenos de Gamesa en As Somozas.

Parque eólico marino Nordés. Inversión: 2.000 millones. Empleos: 6.000 durante la construcción y 240 después. La energética Capital Energy ha planteado la mayor inversión en la provincia de A Coruña: 2.000 millones para el parque eólico marino flotante, denominado Breogán, que pretende levantar frente a las costas de A Coruña y Lugo. Estaría integrado por 34 aerogeneradores. La previsión es que la inversión ronde los 2.000 millones y genere 6.000 empleos durante la construcción y 240 una vez que ya esté en marcha. Según los promotores, tendrá capacidad para abastecer a unos 300.000 hogares al año.

Fábrica de neumáticos en As Pontes. Inversión: 531 millones. Empleos: 750. La empresa china Sentury Tire prevé producir 12 millones de neumáticos al año en los antiguos terrenos de la térmica de As Pontes. Para ello ha anunciado que invertirá 531 millones, que generarán 750 puestos de trabajo. La planta es una de las cuatro iniciativas que, hasta ahora, ha sido declarada por el Gobierno gallego como proyecto industrial estratégico, una figura que le permite agilizar los trámites administrativos para su puesta en marcha, con lo que se reducen los tiempos a casi la mitad. Es una de las propuestas que están más maduras. Tiene previsto iniciar las obras en el mes de septiembre.

Planta de baterías de Resonac en los terrenos de Alu Ibérica. Inversión: 500 millones. Empleo: 150 directos y 450 indirectos. Resonac, antes Showa Denko, sintetiza grafito para altos hornos en su planta de Agrela. El mes pasado, presentó una oferta en firme para adquirir los 250.000 metros cuadrados de los terrenos contiguos que pertenecen a Alu Ibérica. Unos 50.000 serán para Ignis, que tiene previsto construir una planta de hidrógeno verde, y los otros 200.000 para Resonac en los que levantará una segunda fábrica que genere grafito para baterías de vehículos eléctricos. Los responsables estiman unas inversiones de 500 millones que generarán unos 150 empleos directos y otros 450 indirectos.

Proyecto de Ence en As Pontes. Inversión 355 millones. Empleos: 1.200. El proyecto que Ence pretende erigir en As Pontes serán tres plantas en los antiguos terrenos de la central térmica, en las que invertirá 355 millones y darán empleo a 1.200 personas. La iniciativa tiene tres fases. La primera es la puesta en marcha de una bioplanta para la producción de fibra blanqueada reciclada, que incluye también una planta piloto de recuperación de fibras textiles. La compañía espera que esté en marcha en 2027. Su construcción implica una inversión de 125 millones y la creación de 325 empleos. La segunda fase será una planta de cogeneración de 150 MW de potencia térmica, con una inversión de 155 millones. Y la tercera es una fábrica de tissue, en la que invertirá 75 millones. El proyecto cuenta con el beneplácito de la Xunta.

Central hidroeléctrica reversible en As Pontes. Inversión 264 millones. Puestos de trabajo: 515. La compañía andaluza Magtel ya tiene aprobado el proyecto para poner en marcha una central hidroeléctrica reversible en As Pontes. El presupuesto será de 264 millones y la empresa estima que creará 515 empleos directos.

Procesadora de amoniaco verde en As Pontes. Inversión 240 millones. Empleos 210. La sueca Universal Kraft tiene previsto poner en marcha una procesadora de amoniaco verde para el transporte en As Pontes. La inversión será de 240 millones y generará 210 puestos de trabajo.

Planta de metanol verde en Mugardos. Inversión 176 millones. Empleos: 40. Forestal del Atlántico tiene ya avanzado el proyecto Triskelion, la planta de metanol verde que pondrá en marcha en sus instalaciones en Mugardos. Tendrá una inversión de 176 millones y creará 40 empleos directos. La iniciativa servirá para transformar sus emisiones de CO2 en metanol y oxígeno verde a través de un proceso innovador.

Planta de hidrógeno verde en As Pontes. Inversión 156 millones. Empleos: 60 directos y 2.500 indirectos. El primer Proyecto Industrial Estratégico declarado por la Xunta fue la central de hidrógeno verde que Reganosa y EDPR construirán en As Pontes. La H2Pole cuenta con una inversión de 156 millones y supondrá la creación de 60 puestos de trabajo directos y otros 2.500 indirectos.. De forma paralela, Endesa también proyecta en As Pontes su propia central de hidrógeno verde de 100 megavatios. Están en conversaciones para unificar ambos proyectos.

Planta de hidrógeno verde en Meirama. Inversión 67 millones. Empleos: 400. La planta de hidrógeno verde de Meirama contará en su primera fase con una potencia de 30 MW y podrá llegar hasta los 200. Es una iniciativa empresarial de Naturgy, Repsol y Reganosa, que prevé estar operativa en 2025. La inversión es de 67 millones y generará 400 empleos.

Fábrica de palas de eólica marina en Ferrol. Inversión 25 millones. Empleos: 300. Nervion Naval Offshore impulsa en el puerto exterior ferrolano una fábrica de palas de eólica marina. Creará 300 puestos de trabajo. Las obras arrancarán en el segundo semestre de este año para que a mediados de 2024 entre en funcionamiento. El coste previsto es de 25 millones. El pasado febrero, la compañía anunció una segunda inversión en los terrenos de la antigua fábrica de Siemens Gamesa en As Somozas: una nueva planta, que estará operativa en la segunda mitad de 2023, y que se centrará en la fabricación de componentes primarios y secundarios de estructura fija (jackets) y flotantes de eólica marina. De esta última, faltan por concretar la inversión necesaria y el número de empleos que generará.

Fábrica de tratamientos de residuos en As Somozas. Inversión 22 millones. Empleo 25. Recinor y Valogreene invertirán 22 millones para crear una planta de valoración de residuos en As Somozas. Creará 25 puestos de trabajo directos y 30 temporales. La fábrica, que se levantará en una parcela de 18.000 metros cuadrados, se dedicará al tratamiento de los residuos procedentes de la actividad industrial para convertirlos en aceite pirolítico.

Planta de Omega 3 en As Somozas. Inversión 18 millones. Empleos: 35 puestos de trabajo directos. IFFE Biotech prevé que la planta de Omega 3 en As Somozas esté operativa en septiembre. La fábrica producirá más de 10.000 toneladas anuales de este ácido graso, lo que la convertirá en la factoría con mayor capacidad productiva de España. El comienzo de la actividad en las instalaciones, que cuentan con una inversión de 18 millones, generará 35 puestos de trabajo directos y otros 40 indirectos.

Planta ecosaludable de Hornos Lamastelle en Carballo. Inversión: 10 millones. El pasado febrero, el Consello de la Xunta declaró como iniciativa empresarial prioritaria el proyecto de la firma Hornos de Lamastelle para el polígono carballés de Bértoa, en donde invertirá 10 millones en la construcción de una planta ecosaludable destinada a la elaboración de productos panificados. La idea de la empresa, que ahora está afincada en Oleiros, es trasladarse a las nuevas instalaciones para ampliar su capacidad productiva.

Planta de Biomentano en A Laracha. Inversión: 8 millones. La empresa Bioenergía A Coruña promueve una planta de biometano en A Laracha con una inversión de más de ocho millones. El Consello de la Xunta la ha declarado como iniciativa empresarial prioritaria.