Dieciséis operadores presentan ofertas para usar la regasificadora de Gijón como almacén

Enagás, principal propietario de la planta regasificadora de El Musel en Gijón con un 75% y la coruñesa Reganosa que posee el 25% restante, han recibido 16 ofertas de distintos operadores para usar la planta como almacén logístico de gas. Enagás destacó el “alto interés mostrado por parte del sector” y ratificó que la instalación comenzará a tener actividad comercial en julio, después de más de una década sin uso. El Ayuntamiento de Gijón anunció ayer la concesión de la licencia de actividad. Las obras de la planta regasificadora de El Musel concluyeron en 2012 tras un inversión de 382 millones de euros. La planta fue concebida para reforzar la entrada de suministro por barco a la red gasista española, pero la caída de la demanda energética durante la anterior gran crisis y las deficiencias de la tramitación ambiental impidieron su apertura. Ahora entrará en servicio, pero no como planta de regasificación si no como terminal para reforzar la seguridad de suministro energético europeo con operaciones de descarga, almacenamiento y carga de gas natural licuado (GNL). El pasado 6 de marzo, Enagás abrió la fase no vinculante del proceso de asignación de servicios logísticos de la planta de El Musel —el uso de 170.000 metros cúbicos de los tanques de la regasificadora—. El proceso ya se ha cerrado “con un alto interés mostrado por parte del sector”, señalaron fuentes de Enagás, que precisaron que “en total se han recibido 16 ofertas de distintos operadores” gasistas. Ahora tendrá que ratificarse ese interés.

El pasado 28 de febrero, Enagás selló un acuerdo con Reganosa por el que esta compañía coruñesa compra el 25% de la planta de regasificación de El Musel por un importe de 95 millones de euros.