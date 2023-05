El vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, calificó de “reto logístico” la puesta en funcionamiento de los 75 parques eólicos autorizados por la Xunta, para lo que Galicia y la comarca de Ferrolterra “tienen potencial”.

En una visita a Invenergy Services, empresa que se dedica a la instalación, gestión y mantenimiento de parques eólicos y responsable de los aerogeneradores que Endesa tiene en los parques eólicos gallegos, Conde aseguró que se trata de una compañía “muy relevante” para afrontar “el reto logístico” que supondrá poner en funcionamiento estos parques.

“Toda la capacidad que tenemos instalada en Galicia tiene que ir orientada a darle una respuesta a los promotores y a garantizar el éxito para poner en funcionamiento los 1.961 megavatios que hemos autorizado y que ese objetivo de desarrollar la energía eólica en Galicia vinculada al sector industrial sea una realidad”, destacó el vicepresidente.

En una nota de prensa, la Xunta subrayó que el sector de la energía va a ser “un vector de crecimiento e innovación” en Galicia y la comarca de Ferrolterra “tiene potencial para convertirse en el epicentro de la transición energética por la capacidad instalada y también desde el punto de vista logístico e industrial a través del desarrollo, también, de la eólica marina y el hidrógeno verde”.

Proyectos

Así, detalló que esta zona cuenta con tres de los cuatro Proyectos Industriales Estratégicos declarados por la Xunta: la planta de hidrógeno verde de Reganosa y EDP y la factoría de neumáticos de Sentury, ambas en As Pontes, y el proyecto de Forestal del Atlántico para la producción de metanol en Mugardos. A ellas, se suman otras iniciativas como la planta de Iffe-Biotech para producir aceites omega-3 en As Somozas o las fábricas de componentes para eólica marina de Nervión Naval Offshore en el puerto exterior de Ferrol y en las antiguas instalaciones de la planta Siemens Gamesa en As Somozas.