Teleperformance sigue adelante con los 310 despidos tras la tercera reunión

La tercera reunión negociadora sobre el ERE de Teleperformance que se celebró ayer en Madrid acabó como las otras dos: sin ningún avance. La compañía mantuvo los despidos para 310 trabajadores, de los que 38 serán en A Coruña, mientras los sindicatos volvieron a reclamar la documentación que han solicitado y aseguraron que la compañía busca “el despido barato en vez de alternativas”.

Falta documentación

UGT volvió a insistir en que falta documentación por entregar y que parte de la entregada “contiene errores”. Además, el sindicato insistió en requerir que comparezca en las reuniones el perito que elaboró el informe técnico en el que se fundamenta el ERE

Por su parte, los representantes de CGT, preguntaron por qué se oferta trabajo en otros países en el que se requiere hablar español mientras en sus sedes de A Coruña, Ponferrada, Sevilla y Madrid se presenta un ERE. “Teleperformance no nos está presentando realmente datos sobre las pérdidas del servicio de Vodafone o Netflix, sino todo lo contrario. Hay llamadas que no llegan a contestarse, lo que eleva la carga de trabajo, repercutiendo directamente en nuestra salud mental y provocando absentismo. Por ello, seguimos sin entender que la empresa nos plantee este ERE y un dato hipotético de bajada de llamadas no justifica el despido de nadie”, argumentan desde el sindicato. La empresa alega, según CGT, que España es distinta a otros países, que no tienen el poder de desviar las llamadas a otros centros de trabajo, algo que el sindicato asegura que no es cierto “ya que los datos que la misma empresa han facilitado dicen lo contrario”.

Los empleados afirman que trabajan para Teleperformance, no para Vodafone o Netflix, por lo que “es el deber de la empresa” reubicarlos en otras campañas, “y no apostar a la primera de cambio por el despido barato”, critican desde CGT.

Ante la ausencia de avances, se mantiene la huelga para el lunes 18 en los cuatro centros afectados por el ERE. La siguiente reunión será el 19, a las que seguirán los días 22, 25 y 29 de septiembre, y 3 de octubre.