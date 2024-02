La consultora coruñesa Atlante ya supera el millar de proyectos en más de 45 países

El grupo coruñés Atlante cumplirá diez años en 2025. “La empresa la fundamos mi socio Eduardo Fernández y yo en 2015, justo el año que nació mi hija”, explica la presidenta de la compañía, Maite Valiño. “El inicio no fue tanto el desarrollo que tenemos en la actualidad, sino hacer los proyectos de otra manera. No empezamos en un garaje, pero casi”, reconoce la responsable de la firma, que tiene en su cartera de clientes a empresas como Inditex, Estrella Galicia, Gadis, Acciona, Naturgy, Iberdrola, Endesa o Siemens.

En estos casi 10 años, la consultora ha trabajado en más de 45 países y ha realizado más de un millar de proyectos. Su objetivo es cerrar este año con una facturación de entre 5,5 y 6 millones. Un 33% más que el ejercicio pasado cuando alcanzó los 4,4. En 2019, antes de la pandemia, fueron 2,5. Su plan de negocio tiene como meta multiplicar por cuatro esta última cifra dentro de tres años.

Pero, ¿a qué se dedica el Grupo Atlante? “Somos una compañía internacional de servicios técnicos y damos soluciones en consultoría, arquitectura e ingeniería”, afirma Valiño. “Pensemos en una empresa que tiene que ir a construir un hotel en Francia, Bélgica o Estados Unidos, y no sabe ni qué permisos pedir, ni cómo contratar a la gente, o si puede llevar a los trabajadores desde España a esos países. Nosotros identificamos sus necesidades, les damos la hoja de ruta con lo que deben hacer y las soluciones exactas de lo que tienen que realizar en ese país. No solo les decimos qué hacer, sino que también se lo hacemos si así lo solicitan”, apunta la fundadora de la empresa coruñesa que en la actualidad cuenta con 75 empleados.

Otro ejemplo de su trabajo en el campo de la arquitectura y la ingeniería es mapear lugares para luego poder trabajar sobre ellos. “Tú tienes un local en China, escaneamos esa tienda y la ponemos en visión 3D para que pueda ser recreada y una persona desde España pueda hacer el diseño”, ilustra. También cuentan con una aplicación que permite la gestión de residuos a nivel internacional.

Internacionalización

Muchas empresas tardan años en internacionalizarse. El Grupo Atlante abrió una oficina en México en 2017 y al año siguiente en Colombia. Dos años después de su creación ya había dado el salto fuera de España. “No estaba en el plan de negocio. No fue buscado”, aclara Maite Valiño. “Mi carrera profesional siempre ha estado ligada a trabajos a nivel internacional. Nosotros trabajamos mucho para el grupo Inditex y es nuestro gran maestro. Así que salir fuera era casi algo natural. Se dio la circunstancia de clientes que en ese momento nos lo solicitaron porque había una experiencia previa de trabajar allí”, reconoce. Desde entonces, han trabajado en casi medio centenar de países y más del 60% de su facturación procede de fuera de España.

En su hoja de ruta tienen como objetivo llegar a más mercados, pero no abrir más sucursales fuera de España. “En nuestro plan no está implantarnos en otros países con oficina propia. Lo que nos ha enseñado el COVID es que no necesitas tener una oficina física y, además, te permite también flexibilizar la búsqueda de talento y ampliar las miras y poder buscar trabajadores a nivel internacional”, confirma la presidenta de la empresa.

El Grupo Atlante también ha apostado por el desarrollo tecnológico y está inmerso en la integración de la inteligencia artificial en un proyecto para una gran multinacional y en la creación de herramientas corporativas: desarrollos tecnológicos que permitan a empresas que están en muchos países gestionar de forma conjunta esos mercados.

“Nuestra estrategia a tres años vista, que es con la que trabajamos en la actualidad, es seguir creciendo en la parte de integración de las nuevas tecnologías tanto con la inteligencia artificial como con el desarrollo de aplicaciones tecnológicas para grandes corporaciones”, avanza Maite Valiño, que apunta que este es el camino que quieren seguir para que la empresa evolucione. “Nuestro negocio es como muy antiguo. Esa parte de servicios, que a veces no se entiende bien, es muy obsoleta y creemos que o tiramos hacia esa tendencia de evolución tecnológica o vamos a desaparecer. Esa línea es por la que queremos ir: tecnologías como la inteligencia artificial y desarrollos tecnológicos para grandes corporaciones”, resume. “Estamos trabajando para llegar dentro de tres años a los 10 millones de facturación que sería nuestro objetivo”, vaticina. El 2019, antes de la pandemia, lo cerraron con 2,5, cuatro veces menos.

Como muchas otras empresas coruñesas, buena parte de su crecimiento, sobre todo a nivel internacional, se lo debe a Inditex. “Yo soy una gran agradecida. Hemos aprendido mucho de ellos y nos han ayudado mucho en nuestro crecimiento. Para mí ha sido una gran escuela a nivel profesional y es una gran escuela para muchas otras compañías gallegas”, aclara Maite Valiño, quien reconoce que trabajar para la multinacional fundada por Amancio Ortega abre puertas. “Inditex nos ha ayudado mucho en la parte internacional y también te abre puertas. Vas fuera y dices que eres proveedor de Inditex y te abren puertas”, sentencia.

Maite Valiño | Presidenta del Grupo Atlante

“Si la compañía tiene beneficios, los trabajadores participan de ellos”

“Todas las empresas deben permitir conciliar la vida personal y laboral de sus empleados”

El Grupo Atlante debe ser de las pocas empresas en la que los trabajadores participan en la toma de decisiones.

Tenemos un principio de transparencia dentro de la compañía y nos reunimos trimestralmente con los trabajadores para dar toda la información económica y no económica. Si hay beneficios, los empleados participan de ellos y así son conscientes de hacia dónde va la compañía, dónde se encuentra y así también compartimos las problemáticas.

Reparten el 15% de los beneficios anuales entre la plantilla.

Sí, aunque lo hacemos con unas condiciones, como que la empresa haya obtenido un objetivo de rentabilidad que marcamos.

La conciliación es importante en el Grupo Atlante.

Las medidas que tenemos es que los hombres y mujeres que tienen hijos lo primero es que deciden ellos cómo quieren que sea su horario laboral y cómo lo van a ajustar a las necesidades que tengan. Para mí es muy importante también la maternidad y la paternidad y, de hecho, estoy súper orgullosa de que tengamos compañeros que también piden esa flexibilidad, lo cual es un gran cambio. Para mí es un gran éxito. Cuando nos pasó la primera vez dije: es un cambio importante que te lo pidan también los hombres y no solo las mujeres.

¿Y el teletrabajo?

Tenemos la flexibilidad total a nivel de teletrabajo. El trabajador decide si quiere teletrabajar el 100% del tiempo o si prefiere hacer un híbrido: parte en la oficina y parte teletrabajando, o si prefiere estar en la oficina. Full time en oficina ya no tenemos. Hay gente que sí quiere ir algún día, pero todo el mundo teletrabaja. Los horarios también son flexibles. Permitimos flexibilidad en la entrada, los parones durante la jornada y en la salida. Es una máxima que tenemos que tener todas las empresas para que se permita conciliar la vida personal y laboral.