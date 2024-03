Inditex aporta tres millones a una de las mayores iniciativas de restauración medioambiental de Asia

Inditex ha aportado tres millones de euros al proyecto The Great People's Forest, uno de los mayores esfuerzos de restauración del sur de Asia. La donación inicial de Inditex contribuirá a poner en marcha esta iniciativa, liderada por la ONG Conservation International y una coalición de organizaciones de Bután, India y Bangladesh, que busca conservar y restaurar la región del Himalaya Oriental, un ecosistema que representa una doceava parte de toda la biodiversidad del planeta.

The Great People Forest planea plantar mil millones de árboles y restaurar y proteger un millón de hectáreas en el Himalaya Oriental, beneficiando indirectamente a alrededor de mil millones de personas que dependen de este ecosistema conectado.

Los socios fundadores de Great People's Forest que trabajarán sobre el terreno son la Balipara Foundation, Friendship NGO, The Energy and Resources Institute, The Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment, Bhutan Ecoological Society y Bhutan Trust Fund for Environmental Conservation.