La Asociación Forestal de Galicia sobre Altri: el 52% a favor y el 40% en contra

Semanas atrás, la Asociación Forestal de Galicia (AFG) difundió una encuesta entre sus socios para conocer su opinión sobre la planta de celulosa que quiere instalar Altri en Palas de Rei. Los resultados se dieron a conocer este sábado durante la asamblea anual de propietarios forestales, que tuvo lugar en Guitiriz.

De todos los encuestados, el 52,4% ve con buenos ojos la puesta en marcha de una nueva industria de transformación del eucalipto en Galicia, mientras que el 40% está en contra y el 7,6% restante manifiesta que no tiene una opinión lo suficientemente formada. Más de la mitad de los propietarios forestales encuestados apoya el proyecto de Altri a través de Greenfiber, pero la cifra ya se reduce si hablamos de la ubicación: de todas las personas encuestadas, a cuatro de cada diez (o sea el 41%) no les parece idónea la localización de Palas de Rei, mientras que el 34,2% sí se decanta por esta ubicación y un porcentaje bastante alto, el 24,8%, no se pronuncia.

Entre las preguntas que hubo que cubrir figuraba si era más interesante una celulosa para producir papel o una que, como contempla Greenfiber, se dedique a la obtención de lyocell y de pasta soluble para fibras textiles. Donde coinciden la mayoría de respuestas es en que, en caso de que la planta se materialice, los controles de impacto ambiental han de ser muy rigurosos para cumplir con toda la normativa a nivel local, autonómico, nacional y de la Unión Europea.

Durante la asamblea, la Asociación Forestal de Galicia propuso tres mejoras en la fiscalidad forestal: permitir que los propietarios forestales tributen en el régimen de estimación objetiva, porque los que tributan por el régimen de estimación directa pagan cuatro veces más en el impuesto de la renta; activar una exención parcial en el impuesto de sociedades en los montes vecinales y deducir el 20% del IRPF para las inversiones en el monte.

