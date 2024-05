Nuevas formas de trabajo, misma lucha obrera

La pandemia ha acelerado la digitalización de muchos empleos. Esta evolución, que antes hubiese tardado una década, se ha hecho en meses. Y esa rapidez en los cambios está provocando trastornos en los trabajadores, que los sindicatos intentar atajar. Esta es una de las reivindicaciones que los sindicatos llevan hoy, 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, a las calles.

La ciudad de A Coruña acoge los actos centrales de los sindicatos en la comunidad. La CIG, que tiene el mayor número delegados en Galicia, marchará a partir de las 12.00 desde la Plaza de Vigo. A la misma hora, UGT y CCOO partirán desde A Palloza. CGT, CNT y el Sindicato da Elevación lo harán a las 12.30 desde la Plaza de Pontevedra. En todas ellas estarán presentes las demandas por los nuevos cambios y sus consecuencias. Son nuevas formas de trabajo, pero es la misma lucha obrera.

“Las innovaciones tecnológicas, la transformación digital o la intervención de la inteligencia artificial en las relaciones laborales hacen que tengamos que repensar el mercado laboral y que tengamos que ir a una fase donde podamos tener unos trabajos que nos permitan tener más vida personal”, explica Ángel Iglesias, secretario xeral de UGT A Coruña.

En la misma línea, Cristóbal González, secretario comarcal de CCOO en A Coruña, reconoce que, en salud laboral, “el tema estrella es la salud mental”. “Ha habido un cambio muy importante en las relaciones de trabajo y la tecnología y el trabajo se han metido en nuestras casas. Al final estamos en aquello de ‘rendir más, rendir siempre’ y llevar la oficina en el bolsillo es un riesgo muy elevado para la salud mental”, asegura.

Xabier Filgueira, secretario comarcal de la CIG de A Coruña, apunta que “la desconexión digital debería servir para mejorar las condiciones de vida de las personas, y, sin embargo, estamos viendo que la situación no va por ahí. Eso no es lo que queremos, porque no contribuye a mejorar la vida de las personas, sino a que el capital sigue llenando el saco como está haciendo”. “Ahora vemos a la banca con unos beneficios absolutamente escandalosos cuando hay gente que no llega al salario mínimo interprofesional. El 33% de los trabajadores en Galicia no llega al salario mínimo interprofesional. Estamos hablando de 380.000 personas”, denuncia.

La CIG ha convocado 16 protestas por toda Galicia. El lema en todas ellas es Traballo digno. Pola paz e a soberanía dos pobos. Contra o imperialismo. Filgueira llama la atención sobre el hecho de que tengan que pedir “trabajo digno” en el siglo XXI. “Hemos vuelto atrás otra vez. Hay una regresión histórica. Lo que se decía siempre era que los hijos heredaban mayores derechos que los padres, pero ya no es así: ahora, los hijos tienen peores condiciones sociolaborales que los padres”, apunta el secretario comarcal de la CIG de A Coruña para añadir a continuación que “parece que estamos más próximos al siglo XIX en cuanto a derechos laborales que al siglo XXI”.

CCOO y UGT celebrarán cerca de una decena de movilizaciones en toda la comunidad. Marcharán por el “pleno empleo”, que debe pasar, según alertan, por menos jornada y mejores salarios. Ambos sindicatos también demandan subidas salariales en un contexto de elevados beneficios de las empresas.

En cuanto a las reivindicaciones sobre la ciudad de A Coruña y su comarca, Ángel Iglesias, de UGT, considera que tienen que “recuperar la actividad industrial porque sin esa actividad industrial la sociedad no está completa”. “El tejido económico de la ciudad y de su comarca no está completo sin actividad industrial. Hay muchas oportunidades de nuevas industrias, pero tenemos que recuperar ese pulso industrial”, argumenta.

Cristóbal González, de CCOO, cree que la Ciudad de las TIC necesita un mayor impulso que el que está teniendo en la actualidad. “¿Qué está pasando con la Ciudad de las TIC —se pregunta— porque estaba llamada a convertir a A Coruña en polo de generación de la nueva industria tecnológica, pero no acaba de cuajar?”. Para el sindicalista también son importantes los proyectos de energías verdes que se están desarrollando.

Para la ciudad de A Coruña y su comarca, Xabier Filgueira, de la CIG, reivindica "un plan industrial, porque A Coruña hoy es una ciudad de servicios y todos sabemos que los empleos de peor calidad están vinculados a este sector”. “Hay que recuperar el pulso industrial de la comarca. Y eso está todavía muy lejos de ser así”, finaliza.

