Sánchez: “Hay muchas papeletas para gobernar Galicia y solo Besteiro para gobernar el cambio”

“Hay muchas papeletas para gobernar Galicia, pero solo una, la de Besteiro, para gobernar el cambio en Galicia”, defendió ayer el presidente del Gobierno de España y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en su cuarta visita a Galicia en dos semanas. En esta ocasión, arropó al candidato del PSdeG a la Xunta en los comicios del 18 de febrero, Xosé Ramón Gómez Besteiro, durante un multitudinario mitin en el recinto ferial de Expourense en el que cientos de asistentes se quedaron fuera. Todo un chute de optimismo para los socialistas. Y más, en la provincia donde planea la sombra de Democracia Ourensana, que ha saltado a las elecciones autonómicas y podría decidir el tablero a cuenta de un escaño del PSOE... o del PP.

Ante más de 1.200 militantes y simpatizantes, Sánchez manifestó que “para liderar Galicia, hay que merecerlo, trabajarlo y rendir cuentas con los ciudadanos”, en referencia a la negativa del candidato a la reelección a la Xunta, el popular Alfonso Rueda, a participar en varios debates de la campaña gallega. “Eso a mí me suena, ya pasó y acabó con un gobierno progresista en España”, ironizó el secretario general del PSOE. Aunque el actual presidente del Gobierno centró sus críticas más directamente en su oponente en las urnas, Alberto Núñez Feijóo, y en las políticas del expresidente Mariano Rajoy, más que en el propio Alfonso Rueda. Así, comenzó su discurso describiendo lo que encontró a su llegada a Moncloa en 2018, “una ciudadanía con desconfianza de la clase política por la corrupción”, así como en el conflicto territorial con Cataluña, y defendió su gestión de la amnistía, palabra que eludió mencionar.

“Heredamos la crisis territorial más grave de los últimos 45 años, por la impericia de quienes gobernaban, y ahora Cataluña está mejor que nunca...”, señaló. Entre sus argumentos para votar al PSOE , “también en Galicia”, destacó las políticas sociales, de empleo y educativas. “Frente al grito estéril de la derecha y la ultraderecha” afirmó Sánchez, “nuestro país ha crecido cinco veces más que la media de la zona euro, y el PIB está al mismo nivel que antes de la pandemia”.

Del mismo modo, el líder socialista animó a los electores gallegos a votar al PSdeG amparándose en el modelo de gestión de su partido en el gobierno: “En sesenta días, sacamos la ley de la paridad, la revisión de las pensiones, la subida del salario mínimo un 5%, el plan de refuerzo para alumnos con problemas en matemáticas y comprensión lectora, las bonificaciones de las autovías AP-53 y AP-9 en Galicia”, prosiguió, “imagine qué podremos hacer en 1.960 días que nos quedan y que se le van a hacer muy largos a Abascal y a Feijóo”.

El líder estatal del PSOE también presumió de haber destinado “43.000 millones de recursos económicos a Galicia, más que Rajoy durante su gobierno” dijo pese a ser este gallego. “¡Desta vai!” coreaban de forma reiterada cargos públicos y militancia en el acto.

Pedro Sánchez definió a Galicia como “esa tierra bonita y amable”. “Incluso para aquellos que vivimos fuera de aquí, Feijóo nos parecía moderado. Pero fue salir de Galicia y se descubrió su verdadero rostro. Lo único que hizo o fue abrirle las puertas de muchísimos ayuntamientos a la ultraderecha. Ahí se equivocó y por eso perdió las elecciones”, sentenció Sánchez Castejón.

Salario mínimo

Como contrapunto, el líder socialista definió a su propio gobierno como “limpio, ejemplar y comprometido contra la corrupción”. Y, entre los logros, destacó el esfuerzo por revalorizar las pensiones, y por “llenar la hucha de las pensiones” para esos jóvenes que serán jubilados del mañana. Un elocuente Sánchez acabaría pidiendo el voto para ese “cambio” necesario en Galicia, con el compromiso a avanzar y consolidar políticas progresistas. Y, con una última petición al electorado: “como ocurrió con las generales de julio, que salgamos todos a votar a José Ramón Besteiro, el voto necesario para ese cambio en Galicia”.

Además, el presidente del Gobierno aprovechó su visita de campaña electoral a Ourense para poner fecha a la formalización del acuerdo para la subida del 5% por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), acuerdo que, según avanzó “va al Consejo de Ministros del próximo martes” que será el que apruebe esa subida. La subida supone 54 euros más al mes y serán 1.134 euros en 14 pagas, lo que supone una ampliación del “escudo social”. Otra muestra más, dijo, de que “España va en la buena dirección”, enfatizó Sánchez.

El candidato del PSdeG: “No necesitamos estabilidad para que no pase nada, sino enchufarnos a España y Europa”

“En Galicia no necesitamos ser una isla de estabilidad en la que no pase nada, sino estar enchufados a España y a Europa”, exclamó Xosé Ramón Gómez Besteiro durante el mitin en Ourense, al tiempo que se dirigió al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con un “tú y yo Pedro, aquí en Galicia vamos a ser imparables”. Como hacía exactamente una semana en Lugo, ambos líderes socialistas quisieron escenificar un tándem de gobierno Xunta–Estado. Y el candidato del PSdeG a la Xunta bajó ayer a la arena, para hablarle de tú a tú a la militancia, y compartir incluso anécdotas domésticas, vividas con su madre. Una de ellas, cuando el PSOE aprobó la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, y la octogenaria, en principio reacia, lo comprendió: “Claro, si fuera gay yo también quería esa ley, acabó diciendo mi madre”, confesaba Besteiro, como ejemplo de las políticas progresistas —calificó— del PSOE. También lo contrapuso al PP, que votó en contra de aquella ley y no dejó luego de hacer uso de ella. Besteiro lamentó también que Alfonso Rueda sea “el candidato ausente, escapado y desaparecido, que no quiere dar la cara”. “Ese es el problema del PP, que no quiere dar la cara ante los problemas en Galicia” una crítica relacionada en parte con la negativa del candidato del PP a participar en debates electorales, como le afearía también Sánchez. El candidato gallego a la presidencia se refirió también a las “caravanas” de cargos del PP que han llegado estos días a nuestra tierra. “Tanto Rueda, como Feijóo y Mariano Rajoy están hoy en Galicia y van a los toros, pero pronto van a tener que verlos desde la barrera”. Pese a todo, señaló que el PSdeG va a hacer “una campaña alegre, en positivo”. “A pesar de que hagan una campaña en Entroido, vamos a quitar la careta a Rueda en estas elecciones”. Besteiro llegó fuerte y seguro a la plaza ourensana, se permitió continuos zascas irónicos a Feijóo, como cuando repitió la célebre frase de que no fue el presidente del Gobierno de España “porque no quise” . También destacó que su gobierno fue el que trajo “el AVE a Galicia, pero puntalizó que “la Alta Velocidad pero no la de Baltar de “Ourense a Zamora en una hora, que es su lema”, bromeó en referencia a la sanción al expresidente de la Diputación tras ser detectado conduciendo a 215 kilómetros por hora.