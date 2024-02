Villoslada: “Hai que mover os marcos: pódese vencer ao PP mobilizando á Galicia progresista”

“Hai partido”. Juan Díaz Villoslada amósase convencido de que esta campaña electoral é “decisiva” para chegar ao 19 de febreiro cun goberno alternativo ao do PP e no que Sumar Galicia será “palanca”. A clave, segundo apunta, está no electorado progresista que se moviliza nas xerais, pero que chegadas as autonómicas queda na casa. “Hai que mover marcos: pódese vencer ao PP, pero para iso hai que mobilizar á Galicia progresista”, defende Villoslada, para quen “Sumar será catalizador do cambio na comunidade porque só co BNG e PSdeG non chega”.

Sumar concorre por primeira vez á cita do 18-M, pero vostede non se estrea na área política. Como afronta estas eleccións sendo a fichaxe do partido de Yolanda Díaz tras abandonar as filas socialistas?

Non son o único que se incorpora, pero a verdade é que o fago con moitísima ilusión. Non digo que o viva como a primeira vez, pero é a primeira vez neste espazo político e tendo como referencia políticas sociais e laborais de Sumar tamén a nivel de Estado. Afróntoo con moitísima ilusión para buscar participar nun espazo que ensanche a visión progresista e plural que hai en Galicia. Hai máis pluralidade progresista do que a veces pode parecer.