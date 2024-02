Los nacionalistas ganan hasta dos escaños en A Coruña que arrebatan al Partido Popular

La guerra en A Coruña es entre el PP y el Bloque, porque el PSOE se mantendría como está, con cuatro diputados, al ser además esta provincia en la que mejor resistan los socialistas, pues solo perderían 1,5 puntos de respaldo en las urnas con respecto a 2020.

El único partido que mejoraría su resultado, según la encuesta de Gesop, sería el Bloque. De siete escaños obtenidos en los pasados comicios ahora podría ponerse en ocho o nueve: uno más en el peor de los casos o dos con el escenario más optimista para los nacionalistas contemplado en el sondeo.

El BNG tendría un apoyo electoral del 31,5%, siete puntos por encima del nivel de 2020 y doblando de paso los resultados del PSOE.

El crecimiento de los nacionalistas se produciría únicamente a costa del PP. Lo que gane el Bloque saldría de la hucha de los populares, que podrían perder uno o dos diputados para situarse en una horquilla de entre 12 y 13, cuando hace cuatro año logró 14 tras sumar uno más con respecto al año 2016.

El PP, primero con menos respaldo

Los populares se dejarían por el camino en estos cuatro años prácticamente cuatro puntos. De un apoyo del 48,8% se pasaría ahora al 44,9%. Eso sí, la formación conservadora repetiría como la primera fuerza de la provincia, aventajando en más de trece puntos al BNG y en casi treinta al PSdeG. La diferencia de los de Alfonso Rueda con el segundo no llega a la obtenida en las provincias interiores, donde es superior a los veinte puntos, pero es mayor que en Pontevedra, donde solo les separan ocho puntos de la formación frentista.

Los números del PSOE serían prácticamente los mismos que en 2020. Los socialistas conservarían los cuatro escaños logrados en la última cita con las urnas y el apoyo del electorado bajaría solo del 16,6% al 15,1%, mientras que el descenso es de más de seis puntos en Pontevedra, de más de cuatro en Ourense y por encima de dos en Lugo.

A Coruña es además la única provincia donde el candidato de los socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, suspende en la valoración del electorado. Su nota se queda una décima por debajo del aprobado con un 4,9, mientras que en las otras provincias está por encima de esta barrera para una media total de 5,1. Sus principales rivales, Pontón y Rueda, aprueban en el global y en la circunscripción coruñesa, en la que logra un 5,7 la nacionalista, y un 5,4 el jefe de filas del PPdeG. Los demás líderes suspenden en A Coruña y en Galicia.

El resto de partidos ya no tendrían opción, ni siquiera Sumar, que se quedaría muy lejos de poder entrar en el reparto, al no llegar al 5% de las papeletas y obtendría un 2,8% de apoyo. La formación de Yolanda Díaz ha centrado su campaña en las provincias atlánticas, las dos circunscripciones donde tiene más seguidores, pero los esfuerzos parecen no tener éxito. Aunque su candidata, Marta Lois, concurre por A Coruña, su resultado es ligeramente mejor en Pontevedra, con un 3% por el 1,9% de Lugo y el 1,8% de Ourense.

La cuarta fuerza sería Vox, que lograría captar un 3,6% de los votos y obtendría su mejor resultado de toda Galicia, aumentando además en un punto y medio sus apoyos de las elecciones autonómicas de 2020. La formación liderada por Santiago Abascal, en cualquier caso, quedaría lejos de conseguir asientos en el Pazo de O Hórreo en todas las provincias.