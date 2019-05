Elecciones Municipales 2019 | Sigue en directo la jornada electoral en A Coruña, su comarca y Galicia

9.15 horas. Los candidatos en la ciudad de A Coruña se han organizado para votar y no lo harán todos a la misma hora. La primera será Mónica Martínez, de Ciudadanos, en el Hogar de Santa Margarita. Francisco Jorquera (BNG) votará en O Castrillón a las once de la mañana. A las once y media, el alcalde, acudirá al centro cívico de San Diego y a las doce la aspirante del PP, Bea Mato, prevé presentarse en el Palacio de María Pita. La última será Inés Rey, que votará en Zalaeta a las doce y media del mediodía.

9.00 horas. Abren los colegios electorales en una jornada llena de incertidumbre en A Coruña y en muchos concellos de su comarca.

PREVIA. Once partidos pugnan hoy en la ciudad de A Coruña por recabar los mayores votos posibles entre los 200.067 electores convocados en A Coruña para las elecciones municipales, 863 menos que en 2015. Además, 228.008 votantes están llamados a las urnas para elegir la configuración del Parlamento europeo. Las primeras papeletas que se recontarán, de acuerdo al dictamen del Ministerio de Fomento, serán las de las elecciones europeas, que no podrán difundirse hasta que cierren los colegios electorales italianos, a las 23.00. Los resultados locales podrán avanzarse a partir de las 21.00 horas.