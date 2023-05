El PSOE de Oleiros ha denunciado ante la Junta Electoral central que se le impidió realizar un mitin en un espacio que tenían asignado en la Casa do Pobo de Nós el miércoles 17 de mayo a las 20.000 horas. El partido señaló que se les denegó el acceso “justo antes de su comienzo” a pesar de tener este local asignado “por la Junta Electoral de Zona de A Coruña desde el 25 de abril”.

La candidata Carmen Acuña destacó que la junta electorall es asignó la Casa do Pobo el 17 de mayo entre las 20.00 y las 23.00 y el responsable del local le confirmó que no había problema. Sin embargo a las 19.50 horas, diez minutos antes “el responsable se negó a abrir dicho espacio alegando que lo llamaron por teléfono para decir que no tenían conocimiento de ningún acto”. Acuña denuncia que “no se respetan los derechos” de los ciudadanos a conocer las propuestas de los socialistas.