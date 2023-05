La catedrática Eva Castro encabeza la lista de Vox a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

¿Cuál es el modelo de ciudad que propone Vox para A Coruña?

Uno en el que sea más cómodo vivir en La Coruña (sic). Ahora es incómodo, por la falta de seguridad, por el transporte. No quiero emplear la palabra movilidad. Hay un carril bici mal planteado, una señalización semafórica que crea caos. Una ciudad limpia, activa. Una ciudad diseñada a la dimensión del coruñés. En los ocho últimos años se han tomado decisiones para convertir nuestra ciudad en una ciudad mas del globalismo dominado por el cambio climático, por una serie de medidas que criminalizan al hombre por vivir sobre la tierra.

¿Por qué rechaza el término movilidad?

Porque hay otras palabras tan buenas como esa, movilidad sostenible se está poniendo el pin de la Agenda 2030, nosotros queremos el pin de la España decide.

Hay en marcha un proceso de regulación de los pisos turísticos. ¿Cómo lo afrontaría Vox?

La cuestión de todo son las proporciones. El porcentaje de pisos turísticos en La Coruña es muy bajito. No hay ningún problema de convivencia, ni crecimiento desmedido, es un tipo de oferta que se compagina perfectamente con la hostelera. La postura de Vox hoy por hoy es que consideramos que no hay un problema con el uso de pisos turísticos.

¿Cuál es su postura en torno a desarrollos urbanísticos como los planteados para Visma y As Percebeiras?

Si no hubiera habido desarrollo, las leiras del Agra del Orzán jamás hubieran sido urbanizadas.

El Agra es uno de los barrios más densamente poblados y más deficitario en zonas verdes por habitante.

Se hizo mal, pero no tiene por qué hacerse mal. Hay otras ciudades que construyes en altura y obligan a tener más espacios en superficie. ¿Tú sabes lo bonito que es tener esos parques y jardines en las urbanizaciones para las familias?

La seguridad es otra de sus prioridades. ¿Cuáles son las propuestas de Vox en esta materia?

En octubre del año pasado, hubo una reunión en Ascega. Nosotros dijimos que en La Coruña estaba habiendo un problema de inseguridad y de violencia. La gente nos respondió como si viviéramos en otro mundo. En ese momento se levantó el inspector jefe y dijo que la única persona que usaba datos reales era yo. Los demás lo negaban.

¿Pero cuáles son las propuestas?

Voy a la génesis. Hasta octubre se negaba que hubiese un problema en la ciudad. A partir de ahí, en los periódicos salió como la ciudad en la que más había crecido la delincuencia.

Todos los medios de la ciudad llevaban dos años dando voz a las plataformas vecinales que denunciaban sensación de inseguridad.

A mí me lo negó una concejala del Bloque. Nosotros, desde el primer momento, hemos visto que había un problema. ¿Propuestas? Nos han pedido policía de barrio. Vamos a demandar efectivos policiales al ministerio del Interior. Crearemos una oficina de orientación contra la ocupación ilegal.

¿Cuál sería la estrategia cultural que seguiría Vox?

Me pareció una oportunidad perdida que el cuadro de El Palomar saliese de La Coruña.

¿Pero cómo dinamizaría el tejido cultural de A Coruña?

Tenemos una Orquesta Sinfónica impresionante. Me encantaría que, aparte de las exposiciones de Marta Ortega, La Coruña fuese un punto de paso obligatorio de grandes exposiciones itinerantes de museos como el MOMA o el Guggenheim.

¿Y para las pequeñas salas?

Dejar la iniciativa salir adelante, no poner trabas. Hay cafés por la ciudad, y cada vez más conciertos en directo. Déjalos. Igual que las exposiciones de pintura. Una política abierta y si me pides subvenciones, no. Iniciativa privada.

¿No son partidarios de subvencionar actividades culturales?

No. Bueno, subvenciones sí, pero de carácter general y sin trasfondo ideológico. Ayuda a los nuevos talentos, concursos literarios, potenciación sí.