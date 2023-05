La unidad de la izquierda, aquello que los votantes desean, pero que actualmente no está ni cerca en A Coruña, vuelve una y otra vez en las campañas electorales. A pesar de que quienes estuvieron juntos ahora parezcan irreconciliables, la palabra unidad sigue rebotando en los discursos de los candidatos.

La lista encabezada por José Manuel Sande —exconcejal de Culturas con Marea—, Por Coruña, en la que se integran Podemos, Esquerda Unida y Alianza Verde, vuelve hoy, a poner este término sobre la mesa con un acto “por la unidad”, a partir de las 12.30 horas, en la plaza de Tabacos, en la que participarán los partidos y los independientes que forman parte de su propuesta. En el acto participará el economista Manuel Lago que cierra la candidatura —junto al padre de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Suso Díaz— de Por Coruña y que había servido de broche también a lista la de Marea Atlántica en 2019, cuando Xulio Ferreiro optaba a ser reelegido como alcalde.

A pesar de que entonces Esquerda Unida y Podemos concurrieron bajo el paraguas de Marea Atlántica, cuando a Isabel Faraldo le tocó entrar en María Pita, decidió no integrarse en el grupo municipal, recoger el acta, y seguir hasta el fin del mandato como no adscrita, para dar voz a Podemos en el Ayuntamiento. Faraldo, que en la lista de Marea de 2019 había ido de número ocho, es ahora la número dos de la candidatura de Por Coruña.

El pasado viernes, la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, decidió visitar la ciudad para arropar la candidatura en la que se integra su padre y destacó: “la política útil en A Coruña se llama Por Coruña y se llama José Manuel Sande”, dejando a un lado las otras candidaturas de izquierdas que también concurren a los comicios. La ruta de la ministra no se ciñó solo a A Coruña, en su paso por las fiestas de la Ascensión de Santiago, su apoyo fue para Compostela Aberta.

En el caso de Ferrol, la cosa se complicó un poco más. El pasado martes estaba previsto y anunciado un acto en A Coruña con los tres alcaldes gallegos del cambio: Xulio Ferreiro, Martiño Noriega (Santiago) y Jorge Suárez (Ferrol) para arropar a Xan Xove, el cabeza de lista de Marea Atlántica. La presencia del regidor ferrolano entre 2015 y 2019 molestó intensamente a Esquerda Unida y, por extensión a Por Coruña, ya que Suárez es militante de Esquerda Unida y consideraban contradictorio que apoyase a Xove y no a Sande, así que, finalmente, Suárez decidió no asistir a este acto al que ya había confirmado su presencia.

El exalcalde Xulio Ferreiro, que participa en la tertulia política de Radio Coruña, se pronunció ayer sobre este acto en el que Díaz pidió el voto para Sande afeándole su actitud por romper puentes que se podrían tender hacia Sumar y por haber apoyado a quien había "roto el espacio político", en referencia a la unidad de formaciones que había conseguido Marea Atlántica.

“Creo que lo que no tendría que haber hecho es tomar partido allí donde hay división, porque entonces, estás excluyendo a unos de ese proyecto de Sumar y estás mandando un mensaje de que la unidad no es siempre igual. Creo que es una contradicción con el mensaje que manda a nivel estatal”, argumentó Ferreiro, que ahora cierra la lista encabezada por Xan Xove, cuatro años después de haber sido él quien la lideraba.

Preguntada por este apoyo explícito a Por Coruña en lugar de a otras candidaturas, Díaz defendió que no había contradicción —tal y como apuntó ayer Ferreiro—. “Lo más importante es que sume la ciudadanía, lo importante está fuera y no dentro, lo importante es la gente que está en los centros de trabajo, la sanidad y la educación pública, he recorrido todo el país y sé que la gente quiere sumar”, contestó.

Ferreiro argumentó, además, que no siempre el apoyo explícito de Yolanda Díaz se tradujo en votos y puso como ejemplo la candidatura de Galicia en Común, liderada por Antón Gómez-Reino, con la que Podemos, Esquerda Unida, Anova y las mareas concurrieron a los comicios autonómicos en 2020, y que no consiguió ni un solo escaño, para entonces, Díaz arropó al candidato en varios actos. Tras el batacazo electoral —En Marea había conseguido catorce escaños en 2016—, Gómez-Reino volvió a su puesto de diputado en el Congreso.

A pesar de la ruptura del que había sido espacio de coalición desde 2015, tanto Marea Atlántica como Por Coruña siguen hablando recurrentemente de la tan ansiada —y tan difícil de conseguir— unidad de la izquierda en la ciudad.