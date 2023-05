En cuanto a la seguridad, el barrio “está tranquilo”, exceptuando un edificio en el que hay ocupaciones periódicas y en al que ahora “parece que está más calmado todo”, advierte, pero en el que “en un momento dado” puede entrar gente conflictiva y generar “problemas de inseguridad”. En cuanto a las intervenciones concretas en materia de urbanismo, “hay que intervenir”, defiende, “la calle que sube por A Fontaíña hasta A Zapateira”. El suelo, de cemento, “está en muy mal estado”, y, en general, considera que hay que mejorar el estado del pavimento de las calles del barrio.

Otro de los puntos a mejorar, en opinión de Gómez, debería ser el parque biosaludable que se encuentra en la plaza Pedro Bustos, cerca del centro cívico. Este, que debe proporcionar un entretenimiento activo a los mayores del barrio, “es muy antiguo, no tiene bicicletas estáticas, no tiene nada”, afirma, pese a que su asociación ha reclamado mejoras.

Y su última reivindicación tiene que ver con “los equipamientos deportivos: no tenemos nada en el barrio, aunque salió un concurso para hacer una pequeña pista de skate en un terreno”. Otra de sus esperanzas es que se haga “algo” en los terrenos de la antigua fábrica de armas (cedidos temporalmente por Defensa a la Universidade da Coruña para el proyecto de la Ciudad de las TIC).

El vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Pedralonga, Óscar Pérez, también considera que este espacio debería ser la localización de “los espacios públicos que no tenemos”, como zonas deportivas, piscina, biblioteca o espacios verdes. En cuestiones de directa competencia municipal, también reclama una mayor frecuencia de maleza, porque “estamos en una zona semirrural y las parcelas sin limpiar conllevan peligro de incendio: es un barril de gasolina, el peligro está ahí”, denuncia Pérez, que explica que un fuego podría extenderse rápidamente a las viviendas habitadas.

Algunas de las fincas descuidadas son municipales, y la mayor parte de particulares. Aunque el Concello debería sancionarlos, desde el Ayuntamiento “nos dicen que están un poco atados de manos porque es difícil encontrar a los propietarios”, afirma Pérez.

Otra de las mejoras que demanda el barrio es la iluminación, que “podía estar mejor” en zonas como la del monte Mero o la parte que da a A Pasaxe, en las que hay “escasos puntos de luz”. Pedralonga, explica Pérez, también tenía otras “reivindicaciones acuciantes”, como la pasarela a Alcampo, el asfaltado de las calles Lázaro Campos y Pedralonga o una pasarela ante el colegio Santa María del Mar que “más o menos se están medio resolviendo” en los últimos tiempos, algo que relaciona con la proximidad de las elecciones. Otro reto del próximo Gobierno local será el planeamiento urbanístico de As Xubias y el borde litoral: el actual inició un proceso para reducir la edificación y diseñar paseos peatonales que no se ha aprobado.

Marea Atlántica: Crearemos unha senda fluvial de Santa Xema o río de Quintas, por Palavea. Instalaremos un novo espazo TEU para a veciñanza. Resolveremos a situación das vivendas de Epamar para incorporalas á bolsa de alugueiro social do Concello. Na Cidade das TIC crearemos unha biblioteca e recuperaremos as instalacións deportivas. Nas Xubias, propoñemos racionalizar os accesos ao hospital para preservar o Pazo de Guyatt e o litoral da ría. E nestes barrios, novas liñas de bus e BiciCoruña.

BNG : Mellora da mobilidade peonil e da conexión en transporte público. Mellora da calzada. Acondicionamento do acceso ao parque infantil. Optimización dos espazos municipais para programación cultural e actividade social. Aproveitamento da Cidade das TIC para dotar os barrios de infraestruturas coas que non contan. Planificación da rehabilitación das casas nas Xubias e protección deste núcleo no PXOM. Posta en valor de todo o seu patrimonio material e inmaterial.

Por Coruña: Limitaremos o tráfico polo vial 22 (conexión do Grupo de Vivendas de Santa Cristina con Penarredonda e a rúa Hamburgo), así como a recuperación do Camiño da Laxe. Implantaremos unha pista multideporte de libre uso detrás dos bloques nº1 e 3 do Grupo. Recuperaremos a toponimia tradicional de Palavea, paralizado na Comisión de Honras e Distincións. Traballaremos para que a futura Cidade das TIC sexa un equipamento que mellore os servizos do barrio.