Residente en Santa Cruz y doctora en el centro de salud de Mera, Carmen Acuña fue diputada en el Parlamento gallego entre 2005 y 2009 con Emilio Pérez Touriño y luego siguió hasta 2016, cuando regresó a la medicina de familia. Ahora vuelve a la política en el ámbito municipal.

Tiene gran experiencia en política, en el Parlamento, pero el reto en su municipio, en Oleiros, es más complicado quizá que la Xunta. ¿Cómo se prepara una candidata contra un partido que lleva más de cuarenta años en el Gobierno?

Nos da mucho ánimo el gobierno del Estado con todas las ayudas y leyes que está realizando, trabajan muchísimo y muy bien y eso da mucha confianza e ilusión. Eses más de cuarenta años dejan claro que ya no tiene sentido seguir con el mismo gobierno, que hay que renovar, abrir puertas y ventanas, que los líderes tras tantos años se endiosan y los programas se agotan. Oleiros necesita un cambio, terminar con la confrontación, que parece que ya es sinónimo de la gestión municipal. Las cosas se hacen razonando, apoyándose unas administraciones en otras. La política es diálogo. Echo mucho de menos el respeto institucional. Este desprecio por la democracia la gente ya lo ha asumido y parece normal pero no lo es.

Todos los partidos, en esta campaña, inciden en la movilidad como el gran problema de Oleiros.

No es normal que las vías sean las mismas hoy con 37.000 habitantes que cuando éramos 7.000 y la población va creciendo, cada vez hay más casas, pero los servicios no crecen a la par que el urbanismo. Estar a las ocho de la mañana, a las tres de la tarde o siete y media de la tarde en una cola de coches no es calidad de vida. Esa es la realidad de muchísimos oleirenses. Oleiros es guapo, sí, pero por su propia naturaleza. El problema de movilidad no se resuelve echándole la culpa a la conselleira, la forma de actuar de este gobierno es siempre echarle la culpa a los demás. No asume la transferencia de una carretera para poder echarle la culpa a la Xunta, o a la Diputación. Los problemas se resuelven sentándose, revisando el plan de urbanismo, que en su día estuvo bien pero ahora está agotado y entorpeciendo las soluciones.

En sus intervenciones habla de “urbanismo excluyente”.

Junto a la movilidad, el urbanismo es el otro gran problema, y hablamos de urbanismo excluyente porque estamos echando fuera a los jóvenes, a la gente de Oleiros de toda la vida. Oleiros tiene que ser más que un concello para dormir. Ni siquiera puedes teletrabajar, hay zonas con mala cobertura de internet, me pasa a mí en Santa Cruz, o no hay wifi en la biblioteca municipal. Hay que tener buenas redes de telecomunicación. El tipo de vida que podíamos tener en Oleiros es el zonas para pasear, buena cobertura de internet para trabajar, comercio local alrededor del mercado de Perillo, quizá tener una gran superficie comercial, pero no una en cada localidad. Fomentar el comercio de localidad es fundamental para no tener que salir a A Coruña.

Cuando hablaba de que Oleiros tiene las mismas vías que hace muchos años, el alcalde ya dijo que está la vía ártabra, el cruce de Sol y Mar, y el proyecto de ampliar A Pasaxe, actuaciones en marcha que mejorarán la fluidez del tráfico.

Cualquiera que salga a las ocho de la mañana cada día al llegar al puente de A Pasaxe nota un alivio. Porque el problema está aquí, en las carreteras dentro de Oleiros, aquí es donde se producen atascos, no en A Pasaxe, salvo que hay un accidente. Oleiros tiene muchas vías, pero abandonadas, muy estrechas, que son de la Xunta, del Estado o la Diputación. Hay que ser valiente, asumirlas y gestionarlas.

Propone revisar el plan urbanístico. Es un modelo que ayuda a financiar servicios: los promotores de urbanizaciones ceden suelo, dotaciones, dan ingresos por licencias...

Es un modelo recalificador de suelo, un modelo que se hizo en zonas de Estados Unidos hace muchos años, pero no es sostenible. No puedes expandir las casas porque hay que expandir los servicios. Económicamente también insostenible. Oleiros se financia vendiendo suelo pero eso tiene un límite. Cuando no quede suelo y haya muchísimos servicio, ¿qué? ¿Qué harás después? Quiebra. La palabra insostenible amenaza Oleiros. Tiene que tomar medidas en materia de medio ambiente: mejorar la recogida de basuras, bonificar obras de ahorro energético en viviendas, un parque de coches eléctricos municipales. Y sin duda pensar en el riego, ese gran gasto de agua en parques y jardines no es sostenible.

¿Remunicipalizaría más servicios, como se hizo con el agua?

Es un debate, pienso que sí es necesario, un concello siempre gestionara mejor que una empresa privada que tiene que ganar dinero. Hay zonas donde en verano tienes problemas para ducharte.

“Se pierden subvenciones europeas idóneas porque se hacen mal los proyectos”

El PSOE solo tiene dos ediles desde hace varios mandatos. ¿Su aspiración es aumentar? ¿El doble?

Pienso que podemos subir. Es muy difícil mantenerse ante una mayoría absolutista que practica el estás conmigo o contra mí. Mis predecesores atravesaron momentos difíciles, de soledad. Pero creo que la gente está molesta con esta forma de hacer y vengarse, expropiar a un edil, ponerle contribuciones a otro. Yo tengo ilusión, ganas y esperanza, y será del trabajo de todos.

¿Qué ofrece el PSOE ?

Aire nuevo, diálogo, respeto, trabajo y futuro.

¿Y qué es lo primero que haría si gobernase su partido?

Democracia, democracia y de mocracia. No es normal que en una entrega de premios solo vaya el alcalde y no invite al resto de la Corporación. La vida municipal es lo primero que hay que modificar. Hay que hablar y escuchar a todos. ¿Cómo vas a despreciar a un representante, un edil, al que votó parte de la población? Se pierden subvenciones europeas idóneas porque hacen mal los proyectos y otras ayudas ni las piden. Santa Cristina es la oportunidad de oro y está maltratada. Hay muchas oportunidades desaprovechadas: el INEF por ejemplo. Aquí hay mucho carril bici y no hay un servicio de alquiler de bicicletas municipal, que nosotros proponemos. Oleiros tiene un plan de movilidad que prevé zona de residentes o parking disuasorio, y no lo aplica. Hay que hacerlo.