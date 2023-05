Se estrena en política en un momento complicado para el PP. Primero, la marcha de Anido y después la ruptura con el grupo municipal, que se presenta por otro partido...

No es el mejor de los momentos, pero esto también ha servido para que quede patente el peligro de los pequeños pactos. Cómo se puede desgobernar un ayuntamiento en base a enfados. Creo que se ha jugado con el voto. La moción de censura es un instrumento democrático, pero usarlo a cinco meses de unas elecciones y pasando de la lista más votada a la menos votada es algo que no acabamos de entender. Y más cuando hablamos del PP y Alternativa, que se presentaba como un grupo comunista. Parece que al final lo que menos importa es el pueblo. Lo que han hecho es confundir, paralizar, no ser para nada constructivos y dar un balón de oxígeno a la gente que gobernaba.

¿Teme que confunda a la gente ver los exediles del PP en otra lista?

La gente es muy inteligente. En Sada saben perfectamente que las siglas del PP son las siglas del PP y no hay más.

¿Qué la impulsó a dar el paso?

Hasta me lo pregunté yo en algún momento.. Yo soy maestra y siempre he estado muy vinculada con las familias, son de las que más aprendo y a las que más escucho sobre la situación del pueblo. Y me he hartado de decirles ‘oye, pues protesta’ y esas cosas. Cuando alguien me preguntó por qué no daba un paso adelante al principio dije, no, Dios mío, yo no soy política, pero luego pensé, pues mira, ya está bien de criticar en el café, en la mesa, en la cola de la compra, en el colegio.. .Voy a dar ese paso adelante y voy a por todas.

¿Y qué percibe?

Hemos visto esa desgana por lo sucedido, y es lo que estamos intentando combatir, generar ilusión. La parte más bonita de la política que estoy descubriendo es el puerta a puerta, la gente te abre la puerta de sus casas, te habla de sus preocupaciones. De una media de mil casas creo que hubo tres que no fueron receptivos. Me gustaba la gente de Sada, pero ahora estoy más enamorada que nunca de nuestros vecinos.

¿Qué balance hace del mandato?

Los ocho años de gobiernos de izquierda fueron un desgobierno total, han hecho una pésima gestión y han ido acabando poco a poco con la identidad de Sada.

¿Le preocupa la irrupción de otras fuerzas a la derecha?

Lógicamente a más partidos, más dificultad para gobernar, pero estoy convencida de que vamos a ser la fuerza más votada, de los pactos que se preocupen otros [ríe]

¿Prioridades?

Reforzar los servicios sociales, las personas lo primero. El CIM, la oficina de atención al ciudadano por parroquias, el museo del mar y buscar una nueva ubicación para el mercado, es una vergüenza que lleve 20 años en un espacio provisional.