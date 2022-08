Según los expertos en empleo, cuando las oportunidades dentro de un empresa terminan, es hora de partir o al menos de planteárselo. ¿Qué motivos nos impulsan a buscar una nueva aventura profesional? Las causas pueden pasar desde un cambio de residencia, poner en práctica nuevos conocimientos adquiridos, y sobre todo, mejorar las condiciones laborales, sueldo, horario, conciliación, etc. A la hora de buscar un nuevo empleo son muchos los que incluso tampoco descartan la opción de trabajar en el extranjero, experiencias en la que encontrarás contratos de larga duración, ayudas para el desplazamiento, familia e idioma, así como buenos salarios.

No hay una época en el año específica para poner en marcha el cambio, pero sí es Agosto, coincidiendo con el periodo vacacional, el mes en que más decisiones de este tipo se toman. ¿Cómo podemos ayudarte desde iberempleos.es? Con las siguientes ofertas de empleo en A Coruña a las que podrás postularte en este mismo artículo.

OFERTAS DE EMPLEO EN A CORUÑA

ENFERMEROS DE DIÁLISIS

Compañía multinacional con más de 25 años de historia especializada en terapia renal selecciona Enfermeros/as de diálisis. Se ofrece un contrato indefinido e incorporación inmediata.

El/la candidato debe estar en posesión del Título DUE / Grado en Enfermería (colegiado/a en España), tener conocimientos de informática a nivel usuario, así como capacidad de aprendizaje de nuevas técnicas y para trabajar en equipo. Se valorará disponer de experiencia en diálisis y es imprescindible para optar al puesto disponibilidad para residir en: Vilagarcía de Arousa, Pontevedra o Santiago de Compostela.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Enfermeros de diálisis - Galicia en A Coruña.

ENCARGADO/A DE OBRA

Desde la División de Servicios de Serveo buscan un/a Encargado/a de obra ofreciendo un contrato indefinido y un paquete retributivo competitivo.

Las principales funciones serán:

- Coordinar tareas en función de prioridades y planes.

- Elaborar calendarios y supervisar la asistencia de la plantilla.

- Asignar responsabilidades generales y diarias.

- Supervisar y formar a trabajadores y profesionales.

- Garantizar que la mano de obra y los recursos sean adecuados.

- Garantizar que se cumplan todas las precauciones de seguridad y estándares de calidad.

- Supervisar el uso de maquinaria y equipos.

- Controlar los gastos y garantizar que se ajusten al presupuesto.

- Resolver problemas cuando surjan Informar del progreso a directores, ingenieros, etc.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Encargado/a de obra - A Coruña.

MANAGER DE SELECCIÓN CON INGLÉS ALTO

Empresa líder en su sector está interesada en incorporar un Manager de selección de personal de manera integral con inglés para trabajar en Santiago. El perfil deseado es un candidato Licenciado/Graduado, con más de 4 años de experiencia en selección de personal, nivel avanzado de inglés (C1) y residente en Santiago de Compostela.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Manager de selección con inglés alto (Santiago) en Santiago de Compostela.

RESPONSABLE DE RRHH

Si cuentas con disponibilidad para residir en zona Ferrolterra y 5 años de experiencia como Responsable de RRHH en entorno similar, una empresa del sector de la alimentación en plena expansión ofrece un puesto estable y de larga duración, contrato indefinido y salario en función del perfil.

Funciones:

-Diseño, planificación y establecimiento de políticas de RRHH.

-Implantación de planes de formación y desarrollo.

-Selección de personal.

-Elaboración de planes de acogida, retención del talento y coaching.

-Calendarios laborales, permisos, comunicados de bajas, modificaciones.

-Realización de informes en Gerencia y Dirección.

-Relación con sindicatos.

-Evaluación y seguimiento.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable de RRHH (Ferrol).

INGENIERO/A DE DISEÑO DE MAQUINARIA

Reportando directamente a Dirección, las funciones del Ingeniero de diseño de maquinaria que se responsabilizará del departamento de I + D, pasan por el diseño, concepción, desarrollo y definición de nuevo producto y mejora de producto existente. Se ofrece un salario bruto anual en función del perfil y posibilidad de crecimiento en un entorno internacional dentro de un proyecto estable y en una empresa consolidada.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a de diseño de maquinaria (A Coruña).

TÉCNICO DE SISTEMAS

Family-run business specialised in the production and distribution of long steel products has more than one thousand employees in its different production plants and distribution units on the Iberian peninsula, choose one position of Responsibility

Is required experience in industrial environments, in process optimization and application and infrastructure strategy, in Cloud environments and on-premise infrastructure, unified communication systems and experience in development and implementation of international strategic plans.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico de Sistemas en Ferrol.

JEFE DE I+D+I SECTOR ALIMENTACIÓN

Potente empresa de sector alimentación con presencia en Galicia está interesada en incorporar un/a Jefe de I + D + i. El perfil deberá contar con una Ingeniería o similar, experiencia de más de 5 años en I + D + i en el sector, nivel alto de inglés y tener disponibilidad para en residir en Galicia. Se ofrece un contrato indefinido con periodo de prueba de 6 meses, un puesto de responsabilidad y salario abierto en función del candidato.

¿Cuáles serán las funciones?

-Liderar y coordinar el equipo de trabajo.

-Llevar a cabo las pruebas de aplicación manteniendo un análisis crítico de los resultados, así como el laboratorio con su respectivos equipos y plan analítico.

-Desarrollo, verificación y seguimiento de nuevas formulaciones con mejora continua y optimización del catálogo existente..

-Seguimiento de proceso en cada una de sus etapas (formulación, documentación, ensayo piloto e industrial y vida útil).

-Alerta y seguimiento de las incidencias de producción, coordinando con el resto de departamentos las modificaciones, pruebas y cambios de diseño oportunos para su resolución.

-Estudio de materias primas y evaluación de proveedores.

-Trabajo con clientes asesorando acerca del uso y funcionalidad del producto final; resolución de incidencias; desarrollo y mejora del producto existente o requerido.

-Establecer y mantener el contacto con centros de investigación.

-Gestión del equipo humano dependiente del Departamento.

-Relación y asesoría técnica con el conjunto de la compañía.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe de I+D+i sector alimentación (Galicia) en Santiago de Compostela.

OFERTAS DE EMPLEO PARA TRABAJAR EN ALEMANIA

TTA

TTA nos ofrece de primera mano las siguientes oportunidades que cuentan todas con la ventaja de tener la posibilidad de un curso de alemán y continuarlo en Alemania, ayuda para el primer alojamiento en la zona en piso compartido o individual, de 300 a 500€ gastos mensuales según necesidades y posibilidad de ayuda económica para la mudanza de hasta 1.100 a través de EURES.

TERPAEUTA OCUPACIONAL EN WESTMÜNSTERLAND, ALEMANIA

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Terapeuta para Alemania.

AGENTE DE VENTAS EN MUNICH, ALEMANIA

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente de Ventas en Alemania.

EDUCADOR/A SOCIAL EN WIESBADEN, ALEMANIA

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Educador Social en Alemania.

TSID PARA CLINIA DE RADIOLOGIA Y MEDICINA NUCLEAR EN MEMIMMGEN, ALEMANIA

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico Superior de Imagen para el Diagnóstico en Alemania.

CONDUCTORES DE AUTOBUS EN DUDERSTADT, ALEMANIA

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor de autobús en Alemania.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, puedes consultar más puestos vacantes clicando en todas nuestras ofertas de empleo.

¿COMO BUSCAN LAS EMPRESAS CANDIDATOS EN A CORUÑA?

