A Xunta está a implementar medidas que permitirán adecuar paulatinamente a demanda de emprego á oferta e, deste xeito, acadar a redución do desemprego.

Nese senso, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade está a potenciar as políticas activas de emprego mediante a aplicación de novas ferramentas de intelixencia artificial e big data, así como cun programa de seguimento da demanda de emprego a persoas con dificultades para atopar un traballo.

Propostas que se enmarcan na continua modernización das oficinas de emprego e que se suman a outras como a mellora da formación do persoal das oficinas ou o reforzo do servizo de orientación laboral.

Emprego Intelixente

Coa nova ferramenta tecnolóxica EMI (Emprego Intelixente) das oficinas de emprego, sincronízase oferta e demanda en tempo real grazas á intelixencia artificial e á analítica avanzada. Un sistema que xa se comezou a probar de xeito piloto nas oficinas de Pontevedra e Cambados (na provincia de Pontevedra) e na coruñesa de Ordes.

A Xunta sérvese así dun novo software informático de xestión da información relativa á oferta e demanda de emprego na nosa Comunidade, que dotará a Emprego Galicia dos recursos, procesos e ferramentas que require para ser a institución central do sistema de emprego, á que corresponde construír e manter un vínculo permanente entre traballadores e empregadores.

A través desta nova ferramenta trátase de identificar as necesidades do mercado de traballo en tempo real e de adaptar a formación e os itinerarios formativos a ditas necesidades, axustando de xeito áxil e de maneira máis efectiva os perfís coas candidaturas.

Utiliza así a business intelligence, o big data e a intelixencia artificial para optimizar os procesos de formación e colocación en prol da xeración de máis e mellor emprego en Galicia. Entre outras funcionalidades, o sistema conta cun navegador competencial, cun emulador de ocupacións e cun recomendador de formacións.

Programa de seguimento

O programa de seguimento intensivo da demanda de emprego busca axudar e apoiar de xeito máis personalizado a aquelas persoas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia que presentan dificultades para atopar un traballo co obxectivo de integralas o antes posible no mercado.

Así, búscase outorgar ás persoas demandantes información completa e explicarlles de xeito individual os recursos que lles ofrece o Servizo Público de Emprego de Galicia coa finalidade última de mellorar a súa empregabilidade, como o establecemento ou modificación do seu plan de traballo personalizado ou itinerario de inserción.

Concretamente, o programa pretende axudar e revisar polo miúdo a situación das persoas demandantes de emprego que: rexeitan unha oferta ou abandonan sen xustificación un servizo de orientación ou formación ou mixto; leven máis de 5 anos inscritas de xeito ininterrompido no Servizo Público de Emprego de Galicia sen acceder a un emprego e non teñan un itinerario ou plan personalizado de emprego (IPE) activo nos últimos 12 meses;as que non confirman a súa dispoñibilidade a 3 ofertas nun ano; ou as que non se presentan en citas de orientación laboral nos centros colaboradores do Servizo Público de Emprego de Galicia e non sexa posible o seu contacto telefónico e, ademais, non teñan un itinerario ou plan personalizado de emprego activo.

Así, o programa activarase cando nunha oficina de emprego se rexistre algunha das casuísticas anteriores. A Xunta vai achegarse a estes perfís co espírito de facer un seguimento máis intensivo e personalizado para integralas no mercado de traballo, tratando detectar carencias do sistema ou do demandante, redefinindo o seu perfil e itinerario de inserción laboral, e intensificando a relación e o intercambio de información.

As persoas encargadas de desenvolver este novo programa serán as e os 136 novos orientadores laborais cos que a Xunta reforzou o Servizo Público de Emprego de Galicia. Este reforzo de persoal en toda Galicia, xunto coas ferramentas que proporcionan as novas tecnoloxías, permitirán identificar a estas persoas e facer un seguimento máis polo miúdo das súas circunstancias persoais e laborais.