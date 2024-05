Las cinco claves que convierten a la bioplanta de Ence en As Pontes en un referente sostenible

Actualmente, se encuentra expuesto a información pública el proyecto que Ence – Energía y Celulosa impulsa en la localidad coruñesa de As Pontes. Una bioplanta de reciclado que se alimentará de papeles y cartones recuperados -de tal modo que no consumirá madera-, tendrá un consumo mínimo de agua y se ubicará en un suelo industrial: el que ocupaba la central térmica de As Pontes.

De este modo, la letra “R” es la elegida para condensar la visión del proyecto: Reutilización de agua; Recuperación de papel y cartón y fibras textiles; Recuperación de CO2 biogénico para la producción de biocombustibles; Recuperación, también, de un suelo industrial y una actividad productiva; Revitalización de la actividad industrial, sustituyendo una central térmica por un proyecto vinculado a la transición justa; y generación de energía Renovable.

A continuación, resumimos las cinco claves por las que la bioplanta de Ence para la producción de fibra reciclada blanqueada y biomateriales, que incluye además una planta piloto para la producción de fibras textiles recuperadas, presenta características innovadoras que están llamadas a convertirla en referente en sostenibilidad:

Economía circular

El proyecto de Ence en As Pontes se alinea perfectamente con los principios de la economía circular. Se trata de una bioplanta destinada a la producción de fibra reciclada blanqueada y biomateriales, incorporando una planta piloto para la producción de fibras textiles recuperadas. De este modo esta planta se alimentará de papel y cartón recuperado, a los que se dará una nueva vida Esta apuesta No se trata así de una instalación para la producción de celulosa virgen, sino de una bioplanta de reciclado

Minimización del consumo de agua, sin utilizar madera

Ence aplica a este proyecto su visión de minimizar el consumo de recursos naturales. La bioplanta proyectada en As Pontes tendrá un consumo de agua más de quince veces menor que el de una planta de celulosa virgen, y no requerirá de madera en su proceso, evitando así el incremento en la demanda de eucalipto en la región y el aumento de la superficie dedicada a su cultivo.

Transición Justa y revitalización de una actividad en un suelo Industrial

Este proyecto representa todo un compromiso con la transición justa y la revitalización industrial. Al ocupar el terreno de la antigua central térmica de As Pontes, Ence sustituye una actividad de generación de energía fósil por una iniciativa sostenible y vinculada a la generación de energía renovable. Además, dado que se ocupa de un suelo industrial, no se producirá ningún tipo de afectación en hábitats naturales Se trata de un caso análogo al de la planta de energía renovable del Grupo Ence en Puertollano, y al del proyecto renovable que actualmente la compañía está desarrollando en Puente Nuevo -Córdoba.

Protección de la biodiversidad

Ence está comprometida con la protección del medio ambiente, ya desde las etapas iniciales del proyecto. La empresa ha llevado a cabo un exhaustivo análisis del estado de la biodiversidad en la zona, para garantizar la preservación de los ecosistemas durante la implementación y operación de la bioplanta.

Descarbonización y energía renovable

La bioplanta de Ence en As Pontes estará completamente libre de combustibles fósiles. Se autoabastecerá con energía renovable, proveniente de una planta de cogeneración de energía térmica y eléctrica que utilizará biomasa sostenible y de proximidad. Además, la utilización de CO2 biogénico para la producción de biocombustibles abre nuevas posibilidades en la lucha contra el cambio climático.